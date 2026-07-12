«Лучшие фото»: Алсу впервые за два года после развода заговорила об отношениях

12 июля 2026, 13:06

Певица Алсу заявила о готовности к романтическим отношениям

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу на фестивале «Белые ночи» впервые за два года после развода с Яном Абрамовым рассказала о личной жизни. Брак пары, в котором родились трое детей, продлился 18 лет.





После развода артистка возобновила активную концертную деятельность и светские выходы. Ранее ради семьи она сознательно ограничивала график работы, а теперь сосредоточилась на том, чтобы восполнить творческие паузы.



Алсу, которой недавно исполнилось 43 года, заявила, что чувствует себя готовой к новым романтическим отношениям.

«Думаете, мне нужен мужчина, да? Может, это я ему нужна? Проблем никаких нет и желание есть. Всё хорошо. Видели меня на сайте знакомств? Я отправила туда лучшие свои фотографии», — заявила певица.