«Высокий риск летального исхода»: лечащий врач Паши Техника сделал тревожный прогноз о его состоянии

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Паша Техник в минувший четверг попал в больницу во время отдыха в Таиланде. Предварительно, рэпер получил тяжёлое отравление от наркотических веществ, из-за чего ему потребовалась помощь медиков.
В больнице состояние исполнителя резко ухудшилось, в результате чего его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Накануне его состояние стало критическим: у Техника отказали лёгкие.
В канале артиста уже объявили сбор средств на лечение. Речь идёт о девяти миллионах, при этом сейчас собраны уже чуть более одного миллиона ста тысяч рублей.
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«Состояние г-на Ивлева остаётся критическим, с высоким риском летального исхода из-за полиорганной недостаточности и гемодинамической нестабильности, несмотря на поддержку высокими дозами вазопрессоров. Мы просим вас признать серьёзность его состояния», – гласит пост в Telegram-канале Паши Техника с информацией от лечащего врача.Рэперу поставили диагноз пневмония с дыхательной недостаточностью, тяжёлый острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение почек и септический шок.
В канале артиста уже объявили сбор средств на лечение. Речь идёт о девяти миллионах, при этом сейчас собраны уже чуть более одного миллиона ста тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова