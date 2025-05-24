Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной пластики на лице

Рита Дакота (фото: Telegram @ritadakotatelega)
Рите Дакоте удалось уговорить хирурга исправить последствия неудачной операции на лице. Об этом пишет издание «Страсти».
35-летняя артистка недавно сделала операцию по коррекции век. Результатами хирургического вмешательства Дакота поделилась со своими подписчиками, отметив, что совершенно недовольна результатом.
Теперь певица решилась исправить неудачную операцию и обратилась к известному хирургу, который согласился ей помочь.
Однако специалист предупредил Дакоту, что процедура может повлечь за собой осложнения. Он уточнил, что убрать образовавшуюся ямку не щеке не удастся, но получится сделать повторную коррекцию век.
Кроме того, артистка добавила, что оперировавший её хирург не призвал своей вины и отказался исправлять ошибки.
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Теперь певица решилась исправить неудачную операцию и обратилась к известному хирургу, который согласился ей помочь.
Однако специалист предупредил Дакоту, что процедура может повлечь за собой осложнения. Он уточнил, что убрать образовавшуюся ямку не щеке не удастся, но получится сделать повторную коррекцию век.
«Ура, он меня взял, это самый счастливый день в моей жизни! Знаете, что я думаю, вот не получился у меня брак с первого раза, зато второй отличный, не получилась карьера на "Фабрике", зато потом какую построила, уникальную. Может, и глаза со второго раза получатся», – подчеркнула Дакота.Также звезда призвала женщин подумать, прежде чем идти на изменения внешности с помощью хирургического вмешательства. Она отметила, что потратила 10 месяцев, много денег и нервов, а в итоге испортила себе лицо. Теперь ей придётся пройти через то же, чтобы вернуть изначальный вид и то не до конца.
Кроме того, артистка добавила, что оперировавший её хирург не призвал своей вины и отказался исправлять ошибки.
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Анастасия Чинкова