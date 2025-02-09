«Лучшим обязан девочкам»: Как всего за два года плейбой Фёдор Смолов превратился в заботливого мужа и отца

Ещё пару лет назад нападающий «Краснодара» и некогда сборной России Фёдор Смолов считался главным холостяком российского футбола. А теперь он укладывает маленькую дочку спать, записывает трогательные видео с ней на морском побережье и не устаёт признаваться в любви к её маме.