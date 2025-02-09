«Лучшим обязан девочкам»: Как всего за два года плейбой Фёдор Смолов превратился в заботливого мужа и отца

Фёдор Смолов (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Ещё пару лет назад нападающий «Краснодара» и некогда сборной России Фёдор Смолов считался главным холостяком российского футбола. А теперь он укладывает маленькую дочку спать, записывает трогательные видео с ней на морском побережье и не устаёт признаваться в любви к её маме.
Узаконить свои отношения татуированный красавец не решался ни с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой, с которой встречался чуть больше двух лет, ни с Марией Юмашевой (внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина), напоминает сетевое издание Woman.ru. Однако всё изменила встреча с диджеем Кариной Истоминой.
Уже вскоре после их знакомства девушка показала на пальце колечко для помолвки с изрядным бриллиантом. В самом начале 2023 года звёздная пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов (Фёдор играл тогда за московское «Динамо» - прим. ред.). А совсем скоро на совместных фото наблюдательные поклонники заметили у новобрачной округлившийся животик.
В игре против питерского «Зенита» Смолов забил гол, оказавшийся единственным и победным. Но как же ярко отпраздновал его футболист, повернувшись к болельщикам и жестами показав, что укачивает ребёнка! Этот жест, со времён бразильца Бебето ставший распространённым, растопил тогда множество сердечек. Да, в ноябре у Карины и Фёдора родилась дочь Лора.
И тысячи тысяч болельщиков и поклонников с ним солидарны, наблюдая за тем, как изменился в лучшую сторону бывший плейбой, холостяк и сердцеед, а ныне — просто хороший футболист, муж и отец Фёдор Смолов.
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Уже вскоре после их знакомства девушка показала на пальце колечко для помолвки с изрядным бриллиантом. В самом начале 2023 года звёздная пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов (Фёдор играл тогда за московское «Динамо» - прим. ред.). А совсем скоро на совместных фото наблюдательные поклонники заметили у новобрачной округлившийся животик.
В игре против питерского «Зенита» Смолов забил гол, оказавшийся единственным и победным. Но как же ярко отпраздновал его футболист, повернувшись к болельщикам и жестами показав, что укачивает ребёнка! Этот жест, со времён бразильца Бебето ставший распространённым, растопил тогда множество сердечек. Да, в ноябре у Карины и Фёдора родилась дочь Лора.
«Это какие-то невероятные эмоции и счастье, какая-то квинтэссенция всего лучшего, что внутри тебя накоплено за все время. Очень классно. У меня первая мысль была: ''Почему я раньше этого не сделал? '' Настолько круто», — так говорит о своем новом опыте Смолов.
И тысячи тысяч болельщиков и поклонников с ним солидарны, наблюдая за тем, как изменился в лучшую сторону бывший плейбой, холостяк и сердцеед, а ныне — просто хороший футболист, муж и отец Фёдор Смолов.
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Александр Бойцов