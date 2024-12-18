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Хоккеист Конюшков сравнил Смолова с Путиным

Хоккеист Конюшков: с Федором Смоловым реально пообщаться, он же не Путин
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, что планирует продолжать запись подкастов со спортсменами. По его словам, скоро должны выйти интервью с тремя хоккеистами из его клуба.
«Дам вам эксклюзив и признаюсь, что записал совместное интервью с тремя одноклубниками. С кем именно, пока секрет. Надеюсь, до конца года оно увидит свет. С кем мечтаю пообщаться? С Ларионовым-старшим, разумеется», — поделился он в интервью RT.
Конюшков также предположил, что может снять подкаст с нападающим ФК «Краснодар» Федором Смоловым.


«На мой взгляд, с ним реально пообщаться. Он же не Путин. Правда, с Федором пока не знаком», — отметил хоккеист.
В то же время владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому, за который играет Смолов, пожелали чемпионства «быков» в этом сезоне РПЛ. Такую надежду выразил бывший игрок клуба Рагнар Сигурдссон в беседе с «РБ Спорт». По его словам, Галицкий вкладывает очень много труда и любви в «Краснодар».
«Я считаю, что он определенно заслуживает золотую медаль. Именно этого я ему и желаю», — подчеркнул исландец.
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Чемпион АСА Гончаров защитит титул против Вахаева
18 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/maria zheleznova

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров проведет следующую защиту титула против предыдущего обладателя пояса Алихана Вахаева. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru со ссылкой на источники.
Поединок, как отмечается, пройдет в следующем году. Бойцы встретятся 22 февраля в Москве на турнире ACA 184. Бой станет последним по контракту Гончарова с российской лигой.

Напомним, предыдущий поединок бойцов прошел полтора года назад — в марте 2023. Тогда Гончаров одержал победу над Вахаевым судейским решением.

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Экс-тренер Яниса Тиммы назвал его смерть большой потерей для мирового баскетбола
18 декабря 2024, 00:24

Фото: istockphoto/Yobro10

Смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой, является большой потерей для мирового баскетбола и Латвии. Об э том заявил экс-тренер спортсмена в подмосковном клубе «Химки» Римас Куртинайтис. По его словам, баскетболист был для него не только игроком, но и другом.
«У Тиммы был такой хороший взгляд на мир. <…> Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается. Это большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии», — сказал он в беседе с «Известиями».
О большом таланте Тиммы высказался и спортивный комментатор Владимир Гомельский, отметив, что баскетболист мог бы играть на любом уровне, включая даже НБА. В разговоре с «РБ Спорт» он подчеркнул, что спортсмен в своем амплуа был одним из лучших в Европе.
«Я человек немолодой, живу давно. С моими знакомыми баскетболистами случались такие ситуации. С одной стороны, вопрос в том, зачем он сюда приехал? С другой, это трагедия для его семьи, детей, людей, с которыми он дружил. Надо молиться, чтобы Бог отпустил ему его грехи», — подытожил Гомельский.
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#спортсмен
#суицид
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Хоккеист Конюшков заявил о желании попасть в НХЛ
18 декабря 2024, 00:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков заявил о своем желании попробовать силы в НХЛ. По его словам, для этого должны сойтись его готовность и заинтересованность «Монреаля».
«По ходу сезона все разговоры только о «Торпедо». А перед началом регулярки сказал, что обо мне в «Монреале» не забыли и внимательно следят. Объяснил, что всё будет зависеть от меня. И если получится, поеду в лагерь развития клуба», — поделился спортсмен в интервью RT.
В то же время стало известно, сколько «Локомотив» будет платить словацкому нападающему Рихарду Панику, который ранее как раз-таки долгое время выступал в НХЛ. По информации Metaratings.ru, спортсмен по контракту с клубом заработает 15 млн рублей до конца сезона.

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#тренер
#хоккей
#футбол
#кхл
#нхл
#интервью
#лагерь
#спортсмен
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Призёр Олимпиады Морилов проведёт лыжный мастер-класс для жителей Подмосковья
17 декабря 2024, 21:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Очередное мероприятие подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках» пройдёт в городском округе Химки. 22 декабря на стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой мастер-класс для всех желающих проведёт бронзовый призёр Олимпийских игр Николай Морилов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Титулованный лыжник предложит участникам олимпийскую разминку, расскажет о правильной технике движения на лыжах, о том, как избежать распространённых ошибок. Затем у всех участников будет возможность получить автограф, сделать памятное фото и задать спортсмену вопросы. Гостей также ждёт спортивно-развлекательная программа с весёлыми эстафетами, конкурсами, «Колесом фортуны». Победители получат призы от министерства», – отметили в пресс-службе.
Вход на мастер-класс будет свободным, возрастных ограничений не предусмотрено.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тренировка с Николаем Мориловым состоится по адресу: Химки, ул. Мичурина, 24 (лыжный стадион «Снежинка» им. А. Резцовой).
Начало – в 11:00.

Старт новому подмосковному проекту дал Михаил Девятьяров-младший, который провёл первую тренировку в лыткаринском лесопарке «Волкуша».

Информацию о датах и местах проведения следующих тренировок можно найти в соцсетях Минспорта и на туристическом портале Московской области.

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Подмосковная велогонщица Ушакова завоевала медаль международных соревнований
17 декабря 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительница Московской области Александра Ушакова заняла второе место на третьем этапе международных соревнований «Велотрек» по велосипедному спорту — МТБ «Международная серия по велокроссу 2024–2025 годов», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Александра Ушакова из Подмосковья завоевала серебряную медаль по итогам женских стартов. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Удмуртии, а третье место заняла велогонщица из Чувашии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что условия гонки были крайне непростыми: к сложностям кроссовой трассы прибавился снегопад.

Турнир «Велотрек» проводился в Майкопе с 13 по 15 декабря. Четвёртый этап велогонки — «Ипподром» будет проходить там же 21-22 декабря.

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#минспорта мо
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#турнир
#соревнования
#московская область
#подмосковье
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Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья проведут волейбольную и баскетбольную тренировки
Амбассадоры Школьной лиги проведут волейбольную и баскетбольную тренировки
17 декабря 2024, 17:00

Фото: группа Школьной лиги Подмосковья в VK

Известные спортсмены проводят в Московской области встречи с участниками Школьной лиги. 21 декабря их ожидает тренировка с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по волейболу Александром Соколовым. А 26 декабря секретами мастерства поделится двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги Виктор Кейру, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Встреча школьных команд с Соколовым состоится в Королёве по адресу: Октябрьский бульвар, 10, игровой зал бассейна «Вымпел». Мероприятие стартует в 14:00. Спортсмен поделится секретами игровой техники и взаимодействия в команде, ответит на вопросы школьников, проанализирует сыгранность каждого коллектива.

На мастер-классе в Подольске будет запущен челлендж в рамках проекта Виктора Кейру B1Box с тематическими подарками для победителей. Баскетболист также поможет подопечным понять уровень игры, отработать навыки владения мячом, блокировки и ухода от соперников.

Тренировка пройдет по адресу: ул. Свердлова, 38, спортивный зал ДК «Октябрь», начало – в 13:00.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более 5 тыс. соревнований.

Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

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#спорт
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#московская область
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Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве
17 декабря 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Более 450 юных спортсменов со всей России собрал масштабный турнир по самбо и дзюдо POWER WEEKEND. Он состоялся в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2011-2018 годов рождения. Каширу на турнире представили спортсмены, занимающиеся в одноимённом спортклубе имени Н.П. Елисеева.
«В турнире по дзюдо победил Иван Потапов, бронзовыми призёрами стали Полина Капранова, Дарья Чигорина и Таисия Стрельникова. Победителем турнира по самбо стала Ефросинья Романова. Серебряные медали завоевали Дарья Чигорина, Амира Чекаева и Алеся Емельянова. Обладателями бронзы стали Анастасия Лепилина и Максим Емельянов», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, турнир POWER WEEKEND был организован в рамках проекта «Zа самбо» партии единороссов.

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#кашира
#самбо
#дзюдо
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Юные самбисты из Каширы завоевали награды турнира в Серпухове
17 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Спортсмены Данила Горбунов и Вадим Бутузов из городского округа Кашира заняли призовые места на Открытом турнире городского округа Серпухов по самбо среди юношей 11-12 лет и 13-14 лет, посвящённом памяти Николая Егорова, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«Вадим Бутузов и Данила Горбунов завоевали бронзовые медали в своих весовых и возрастных категориях. Оба спортсмена занимаются у тренеров спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева», — говорится в сообщении.
Всего участниками турнира стали более ста юных спортсменов из Серпухова, Каширы, Протвина, Пущина, а также Троицка, Тулы и Тарусы.

Николай Егоров, памяти которого посвящён турнир, был шестикратным чемпионом мира и двукратный чемпион Европы по дзюдо и самбо, а также тренером первой категории и входил в состав сборной России в 1995-1998 годах.

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#кашира
#спорт
#самбо
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#турнир
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Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований
17 декабря 2024, 13:12

Наталия Федченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Наталия Федченко завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Наталия Федченко поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам спринта на 7,5 км среди юниорок. Серебряную медаль завоевала представительница Свердловской области, её отставание от первого места составило 5,6 секунды. А бронзовую награду получила биатлонистка из Камчатского края, которая финишировала позже победительницы на 30,2 секунды», — говорится в сообщении.
Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок проходили в городе Уват Тюменской области с 9 по 13 декабря.

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