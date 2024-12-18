Хоккеист Конюшков сравнил Смолова с Путиным

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Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, что планирует продолжать запись подкастов со спортсменами. По его словам, скоро должны выйти интервью с тремя хоккеистами из его клуба.
«Дам вам эксклюзив и признаюсь, что записал совместное интервью с тремя одноклубниками. С кем именно, пока секрет. Надеюсь, до конца года оно увидит свет. С кем мечтаю пообщаться? С Ларионовым-старшим, разумеется», — поделился он в интервью RT.Конюшков также предположил, что может снять подкаст с нападающим ФК «Краснодар» Федором Смоловым.
«На мой взгляд, с ним реально пообщаться. Он же не Путин. Правда, с Федором пока не знаком», — отметил хоккеист.В то же время владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому, за который играет Смолов, пожелали чемпионства «быков» в этом сезоне РПЛ. Такую надежду выразил бывший игрок клуба Рагнар Сигурдссон в беседе с «РБ Спорт». По его словам, Галицкий вкладывает очень много труда и любви в «Краснодар».
«Я считаю, что он определенно заслуживает золотую медаль. Именно этого я ему и желаю», — подчеркнул исландец.Читайте также:
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