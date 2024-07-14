«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России

Российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники. Известно, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.