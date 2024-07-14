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«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России

14 июля 2024, 08:09
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России.
Матч состоялся в Волгограде и завершился со счетом 4:2. В составе «Зенита» забитыми мячами отличились Родригао, Вендел и Глушенков. У «Краснодара» голами отметились Кривцов и Смолов.

Уточняется, что для победившего клуба трофей стал пятым подряд. Всего за свою историю «Зенит» выигрывал Суперкубок 9 раз.



Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России. При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».

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Уругвайцы по пенальти обыграли канадцев в матче за третье место Кубка Америки
14 июля 2024, 09:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Канады и завоевала бронзовые медали Кубка Америки, передает РИА Новости.
Уточняется, что матч завершился со счетом 2:2. В сборной Уругвая отличились игроки Бентанкур и Суарес. У канадцев забитыми мячами отметились Коне и Дэвид.

В серии пенальти точнее оказались уругвайцы — 4:3. Напомним, команда Уругвая пятнадцать раз становилась чемпионом Америки. По данному показателю сборная делит первое место с командой Аргентины.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России. Встреча прошла со счетом 4:2.

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#матч
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ФСБР: борец Мамедов отказался от Олимпиады в Париже из-за травмы колена
13 июля 2024, 20:34

Фото: IStock/PaSta77

Борец вольного стиля Шамиль Мамедов, который ранее получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказался принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщают РИА-Новости. По словам собеседника, спортсмен принял такое решение из-за травмы колена.
По данным агентства, Мамедов был в списке тех, кто принял приглашение МОК на Олимпиаду в Париже, в отличие от других борцов из России, которые сначала приняли приглашения, а впоследствии их отклонили.

«Шамиль Мамедов не выступит на Олимпийских играх из-за травмы колена», – отметили в пресс-службе ФСБР.
До этого сообщалось, что после того, как к Олимпиаде не допустили сильнейших спортсменов страны, сборные России по дзюдо и спортивной борьбе отказались от участия в Играх.

Ранее РБК сообщал, что российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Отмечалось, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.

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#олимпиада 2024
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Зрители освистали теннисиста Джоковича после его выхода в финал Уимблдона-2024
13 июля 2024, 13:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Британская публика свистом встретила победу Новака Джоковича в полуфинальной игре Уимблдона-2024 и его выход в главный матч турнира. Зрителям не понравился традиционный жест, которым серб отпраздновал успех в поединке с итальянцем Лоренцо Музетти.
Вторая ракетка мира и 24-кратный обладатель титулов в турнирах Большого шлема уже не в первый раз отмечает победу в важных матчах, имитируя игру на скрипке. Зрители решили, что таким образом сербский теннисист саркастически отвечает болельщикам, которые на всём протяжении турнира относились к Джоковичу враждебно.

Сам Новак на пресс-конференции после окончания матча объяснил, что этим жестом он поддерживает свою дочь Тару, которая уже полгода серьёзно занимается скрипкой. Что до неприязненного отношения публики, то оно, по словам Джоковича, только подстёгивает его, заставляя играть лучше.

Победу над Музетти в 1/2 финала серб одержал в трёх сетах — 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. В финале Уимблдона Джокович встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который в борьбе за выход в титульный матч обыграл россиянина Даниила Медведева.

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#турнир
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Телеканалы РФ могут полностью отказаться показывать Олимпиаду
13 июля 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники. Известно, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.
Руководители телеканала «Матч ТВ» ждут директиву от Минспорта России и российского Олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил граждан РФ и Белоруссии на Олимпиаду-2024 во Франции в нейтральном статусе. В Играх примут участие прошедшие квалификацию в своем виде спорта. Участники не должны быть связаны с военными ведомствами и поддерживать спецоперацию на Украине.

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#новости
#белоруссия
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Бушманов рекомендовал Мелешину и Зорину переходить в «Балтику»
12 июля 2024, 18:02

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».
«В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее стало известно о том, что «Балтика» проявляет большую заинтересованность к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину, а также нападающим Павлом Мелешиным.

Напомним, что Зорин является воспитанником академий ЦСКА и «Спартака», а Мелешин провёл 15 игр в составе минского «Динамо».

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#спорт
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#клуб
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Червиченко назвал условие победы «Краснодара» перед «Зенитом»
12 июля 2024, 17:39

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о том, что Краснодар» может обыграть «Зенит» в случае, если сможет перебороть в себе провинциальность.
«Зенит» будет посильнее и укрепился, а у «Краснодара» ослаблена позиция вратаря. Но в этой ситуации краснодарцы могут огрызнуться и выиграть. Шансы у них очень неплохие. Если «Краснодар» переборет в себе провинциальность, которая его не пускает на первую строчку, то им по силам выиграть», — заявил в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу состоится в Волгограде в эту субботу, 13 июля.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что «Краснодар» сыграннее «Зенита», а потому у первых шансов выиграть Суперкубок выше.

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Булыкин назвал фаворита Суперкубка России

Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола
#матч
#будущее
#краснодар
#футбол
#клуб
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Колосков объяснил преимущество «Краснодара» перед «Зенитом»
12 июля 2024, 17:31

Фото: iStock/matimix

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что «Краснодар» сыграннее «Зенита», а потому у первых шансов выиграть Суперкубок выше.
«Краснодар» сыграннее «Зенита». В Санкт-Петербурге сейчас много новых игроков, они только притираются друг к другу. Мне кажется, в «Зените» сейчас есть организационная напряжённость. У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России. При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».

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#игра
#мнение
#футболист
#клуб
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Подмосковные пловцы-юниоры завоевали ещё две медали первенства России
12 июля 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ещё две золотые медали выиграли представители Московской области на первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Высшую награду завоевала подмосковная спортсменка Дарья Рогожинова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Это её третья золотая медаль на этом первенстве. Ранее Дарья пришла первой на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем среди юниорок 16-18 лет», — отмечается в сообщении.
Золотую медаль выиграл также пловец из Подмосковья Герман Зажирский в заплыве на 100 метров в стиле баттерфляй. Ранее Герман завоевал серебряную медаль первенства в заплыве баттерфляем на 200 метров.

Всего на счету подмосковной команды восемь наград — пять золотых медалей, две серебра и одна бронза.

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#минспорта мо
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Митрофанов назвал оптимальный срок контракта с тренером сборной РФ
11 июля 2024, 18:39

Фото: iStock/thomas-bethge

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал оптимальный срок действия полномочий тренера сборной России 4 года.
По его словам, если речь идёт об участии в турнире, то срок контракта с тренером может быть сокращён до 2 лет. Он отметил и обязанности человека на этой должности, которые заключаются в подготовке команды на будущее, предъявление требований по игрокам, формировании состава команды.

Клубы должны понимать, кого РФС хочет видеть в сборной, в какой футбол мы хотим играть.

«Тренер должен понимать, что после первой ошибки его не уволят. Зачем ему эти переезды и отсутствие отпусков? И РФС должен понимать перспективу. Мы обсуждали срок 4-6 лет, и учитывая, что у нас очень хорошая коммуникация и нет противоречий, в том числе в переговорах, приняли решение, что 4 года — срок оптимальный», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.

Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.

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