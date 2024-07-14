«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России

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Петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России.
Матч состоялся в Волгограде и завершился со счетом 4:2. В составе «Зенита» забитыми мячами отличились Родригао, Вендел и Глушенков. У «Краснодара» голами отметились Кривцов и Смолов.
Уточняется, что для победившего клуба трофей стал пятым подряд. Всего за свою историю «Зенит» выигрывал Суперкубок 9 раз.
Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России. При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».
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Уточняется, что для победившего клуба трофей стал пятым подряд. Всего за свою историю «Зенит» выигрывал Суперкубок 9 раз.
Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России. При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».
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Екатерина Коршунова