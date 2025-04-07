«Ненасытные детки могут отобрать имущество»: Никас Сафронов заявил о намерении лишить детей наследства

«Конечно, есть, их в общем немало. Есть люди, с которыми я разорвал отношения (...), но есть много бессловесной массы людей, которые будто бы не замечают то, что произошло и что изменилось. Ну и они предпочитают просто пока не говорить об этом», – объяснил комик.