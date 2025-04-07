«Ненасытные детки могут отобрать имущество»: Никас Сафронов заявил о намерении лишить детей наследства

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)
Никас Сафронов сделал неожиданное заявление о своём внушительном наследстве. Художник заявил, что намерен лишить своих «ненасытных» детей имущества.
По официальным данным, у заслуженного художника России трое детей: наследник от второго брака Стефано и двое внебрачных сыновей – Лука и Ландин. При этом не исключено, что могут быть и другие внебрачные дети.
Сафронов признался, что боится остаться ни с чем из-за сыновей, которые, по его словам, могут присвоить себе весь его капитал и имущество.
При этом Сафронов уточнил, что продолжит обеспечивать своих близких, но своё элитное жильё не отпишет никому.
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*запрещён в РФ
Сафронов признался, что боится остаться ни с чем из-за сыновей, которые, по его словам, могут присвоить себе весь его капитал и имущество.
«Я человек щедрый, содержу всех членов своей семьи, всех детей и родственников. Но страшно подумать о том, что однажды мои дети захотят оставить своего отца без крыши над головой и накопленного капитала», – поделился опасениями член Российской Академии художеств в беседе с Общественной Службой Новостей.Больше всего Сафронов переживает за трёхэтажную квартиру в историческом центре Москвы. Однако художник нашёл способ сохранить недвижимость. Он собирается превратить её в музей, где разместит свои полотна и имеющийся у него антиквариат.
При этом Сафронов уточнил, что продолжит обеспечивать своих близких, но своё элитное жильё не отпишет никому.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова