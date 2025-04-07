Сын Никаса Сафронова Лука рассказал о подпольной пластической операции

Лука (Фото: Telegram @lukaSafronov)
В эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ сын известного художника Никаса Сафронова, Лука, поделился шокирующей историей о своей подпольной пластической операции.
По его словам, он решился на этот шаг, чтобы порадовать своего знаменитого отца, который ограничил общение с ним из-за лишнего веса.
Лука начал активно работать над собой и смог сбросить 76 килограммов за девять месяцев. Однако после значительной потери веса он столкнулся с проблемой обвисшей кожи и решил сделать абдоминопластику в условиях двухкомнатной квартиры.
К сожалению, после операции у Луки возникли осложнения, и он пережил инсульт. Этот инцидент стал поворотным моментом в отношениях с отцом: после этого Никас Сафронов перестал требовать от сына похудеть.
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Лука начал активно работать над собой и смог сбросить 76 килограммов за девять месяцев. Однако после значительной потери веса он столкнулся с проблемой обвисшей кожи и решил сделать абдоминопластику в условиях двухкомнатной квартиры.
«Мне отрезали восемь килограммов живота, а на следующий день предложили немедленно уехать, так как квартиру уже пришли снимать новые владельцы», — рассказал он.
К сожалению, после операции у Луки возникли осложнения, и он пережил инсульт. Этот инцидент стал поворотным моментом в отношениях с отцом: после этого Никас Сафронов перестал требовать от сына похудеть.
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Дарья Осипова