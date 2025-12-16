Лука Сафронов оценил пианино из спорной квартиры Ларисы Долиной

16 декабря 2025, 13:31

Лука Сафронов: Пианино Ларисы Долиной не является профессиональным

Лука Сафронов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Лука Сафронов оценил стоимость музыкального инструмента, который народная артистка России Лариса Долина попросила оставить ей после продажи квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает aif.ru.





Музыкант, ознакомившись с фотографиями пианино в интернете, выразил мнение о нем. По его словам, этот инструмент напоминает обычный синтезатор и больше подходит для любительской игры.



Лука уточнил, что речь идет об электропианино Clavinova, предположительно произведенном компанией Roland. Пианист обратил внимание на то, что инструмент оснащен недорогим молоточковым механизмом, а его стоимость составляет около 200 тысяч рублей.





«Достаточно скромно всё, профессиональные музыканты такие инструменты не используют никогда, потому что это не та передача звука», — заключил Сафронов.