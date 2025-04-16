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Лука Сафронов после затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника

Лука Сафронов заявил, что похудел более чем на 100 килограммов
Лука Сафронов (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Лука Сафронов (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Сильно похудевший Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, после долгого затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника. Он заявил, что сбросил более 100 килограммов благодаря новой методике.
Пианист отметил, что 8 килограммов жира ему «отрезали» во время абдоминопластики, но главную роль в похудении сыграл целый комплекс методик, который он пока не готов раскрывать.
«Я худею давно и по новому методу. Благодаря ему я потерял уже более 100 килограммов. Но мне для идеального веса нужно сбросить еще 15-20 килограммов. Я на пути к этой цели. <…> Это целый комплекс методик, которые я применяю. Он, можно сказать, мой, индивидуальный. Честно говоря, не хочу озвучивать его, пока не добьюсь поставленной цели», — поделился Сафронов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем врач-эндокринолог компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала из-за чего может развиться ожирение. В разговоре с RT врач перечислила переедание, недостаток активности, генетический фактор, энкдокринные заболевания и прием некоторых препаратов. По ее словам, бороться с ожирением нужно обязательно под контролем врача, так как оно может привести к болезням сердца, сахарному диабету, подагре и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Пронина добавила, что в зависимости от телосложения пациента можно диагностировать ожирение при помощи двух параметров — индекса массы тела и объема талии.
«Окружность талии свидетельствует об ожирении, если превышает 94 см у мужчин и 80 см у женщин. ИМТ, который указывает на ожирение, больше или равен 30. Этот параметр можно рассчитать следующим образом: ИМТ = вес в килограммах разделить на рост в квадрате», — поделилась специалист.
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«Патриотика никому не нужна»: Лоза прошелся по депутату Останиной
Певец Лоза об инициативе Останиной: патриотические песни никому не нужны
16 апреля 2025, 23:29

Юрий Лоза (фото: YouTube/@yuryloza2021)

Патриотические песни никому не нужны, так как их не пропускают в теле- и радиоэфиры, а многие артисты не получают за них никаких денег. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза, комментируя слова депутата Госдумы Нины Останиной о том, что патриотизм не должен быть платным, а песни о Великой Отечественной должны исполняться «от души».
В беседе с «Татар-информом» он добавил, что в 2024 году на Грушинском фестивале запретили исполнять песни патриотического характера.
«Я знаю очень много артистов, которые вообще ничего не получают за свои патриотические песни. И много артистов пишет патриотические песни. Однако эти песни никому не нужны, потому что никто их не крутит ни по ящику, ни по радио, вообще нигде и никак, никто не проявляет никакой инициативы. В прошлом году на Грушинском фестивале даже на центральной площадке запретили петь патриотику», — возмутился Лоза.
Композитор отметил, что если организаторы оплачивают концерты исполнителей патриотических песен за свой счет, то это их «полное право». В случае, если выступление происходит за счет бюджетных средств, подчеркнул он, то вопросы должны возникать к чиновникам, которые эти деньги выделяют.
«Им там нечем заняться, они придумывают себе какую-то ерунду и на всех одновременно валят все это. Я тоже артист, и у меня много патриотических песен. Дальше что? Мое мнение такое: если она (Останина — прим. ред.) собирается заняться делом, пусть займется делом, а не ерундой какой-то», — заключил Лоза.
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#мнение
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Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за «шикарной погоды»
Самойлова выбралась с детьми на пикник вместо школы
16 апреля 2025, 20:50

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер Оксана Самойлова иногда позволяет детям прогуливать школу. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых. На первом видео Самойлова сидит с детьми в машине.
«Мы школу прогуляли, погода шикарная слишком», — подписала она.
На другом кадре знаменитость уже на природе. Модель отмечает, что «пахнет счастьем и весной». Третий кадр звезда подписала коротко: «Вайб», на нем семья уже расположилась за импровизированным столом.

«На эти выходные у нас уборка территории, идем собирать мусор», — говорит Самойлова детям.
Атмосферу отдыха дополняет солнце и кукареканье петухов.

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«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой
KP.RU: Кадышева не обходится без лекарств и не читает новостей
16 апреля 2025, 20:31

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Надежда Кадышева в свои 65 лет не читает новости, чтобы не волноваться. Как пишет KP.RU, женщина не обходится без медицинских препаратов. По словам экс-невестки Кадышевой, сейчас все активно обсуждают «тяжелую болезнь» народной артистки. При этом концертные организаторы говорят, что слухи о проблемах со здоровьем певицы весьма преувеличены.
«Естественно, что в 65 лет не обходится без необходимых медицинских препаратов, назначенных на фоне хронических заболеваний. Но слухи о «плачевном состоянии» Кадышевой преувеличены», — сказано в материале.
Семья исполнительницы ее бережет, да и сама Надежда Никитична не смотрит соцсети во избежание стресса. Более того, знаменитости не могут дозвониться посторонние и нарушить ее покой. Обозреватели отмечают, что родственники по женской линии в семье Кадышевой имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего рано уходили из жизни.

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Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб
Актрису Алену Митрошину обвинил в вымогательстве 6 млн руб продюсер Шарапов
16 апреля 2025, 19:35

Алена Митрошина (Фото: Instagram*/_alyona_mitroshina)

В вымогательстве шести миллионов рублей обвинил актрису театра «Ленком» Алену Митрошину кинопродюсер Данила Шарапов. Как пишет Mash, поводом послужило столкновение его сына на самокате с девушкой, в результате чего та сломала челюсть. Уточняется, что указанную сумму Митрошина потребовала через полтора года стабильной финансовой поддержки.
Инцидент произошел в июне 2023 года, когда Шарапов-младший столкнулся на самокате с Митрошиной, девушка получила тройной перелом. Стороны договорились решить вопрос миром, и кинопродюсер полностью платил за лечение Алены. Шарапов-старший сохранил переписку. Осенью того же года девушка вернулась к работе, а весной прошлого года она вновь потребовала денег.

«Алёна и её окружение стали злоупотреблять своим положением и откровенно вымогали деньги за сохранение конфиденциальности в отношении второго участника происшествия, моего сына», — цитирует Шарапова Mash.

Митрошина уверяет, что помощи ей никто не предлагал.

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«Чуть проголодалась»: DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери
DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери
16 апреля 2025, 19:16

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Давид Манукян (Dava) заботится о своей беременной супруге Мари Краймбрери (Марина Жадан). В супермаркете он покупает ей все необходимое, включая «запрещенку»: печенье, вафли, круассаны и другие сласти.
«Чуть проголодалась малая», — произнес Dava, стоя у тележки, доверху набитой продуктами.
При этом беременная исполнительница увидела, что в списке не хватает ее любимых шоколадных яиц.

«Понял, возвращаюсь в магазин», — добавил блогер.

Dava и Мари Краймбрери поженились в феврале этого года. Причем роспись совпала с днем рождения Манукяна. Он отмечал, что мечтал о статусе отца и мужа.

«В свои 32 — я абсолютно счастливый человек…» — говорил Манукян.
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