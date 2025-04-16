Лука Сафронов после затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника

Патриотические песни никому не нужны, так как их не пропускают в теле- и радиоэфиры, а многие артисты не получают за них никаких денег. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза, комментируя слова депутата Госдумы Нины Останиной о том, что патриотизм не должен быть платным, а песни о Великой Отечественной должны исполняться «от души».