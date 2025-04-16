Лука Сафронов после затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника

Лука Сафронов (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Сильно похудевший Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, после долгого затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника. Он заявил, что сбросил более 100 килограммов благодаря новой методике.
Пианист отметил, что 8 килограммов жира ему «отрезали» во время абдоминопластики, но главную роль в похудении сыграл целый комплекс методик, который он пока не готов раскрывать.
Пронина добавила, что в зависимости от телосложения пациента можно диагностировать ожирение при помощи двух параметров — индекса массы тела и объема талии.
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«Я худею давно и по новому методу. Благодаря ему я потерял уже более 100 килограммов. Но мне для идеального веса нужно сбросить еще 15-20 килограммов. Я на пути к этой цели. <…> Это целый комплекс методик, которые я применяю. Он, можно сказать, мой, индивидуальный. Честно говоря, не хочу озвучивать его, пока не добьюсь поставленной цели», — поделился Сафронов в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем врач-эндокринолог компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала из-за чего может развиться ожирение. В разговоре с RT врач перечислила переедание, недостаток активности, генетический фактор, энкдокринные заболевания и прием некоторых препаратов. По ее словам, бороться с ожирением нужно обязательно под контролем врача, так как оно может привести к болезням сердца, сахарному диабету, подагре и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.
Пронина добавила, что в зависимости от телосложения пациента можно диагностировать ожирение при помощи двух параметров — индекса массы тела и объема талии.
«Окружность талии свидетельствует об ожирении, если превышает 94 см у мужчин и 80 см у женщин. ИМТ, который указывает на ожирение, больше или равен 30. Этот параметр можно рассчитать следующим образом: ИМТ = вес в килограммах разделить на рост в квадрате», — поделилась специалист.Читайте также:
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