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Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за «шикарной погоды»

Самойлова выбралась с детьми на пикник вместо школы
Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер Оксана Самойлова иногда позволяет детям прогуливать школу. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых. На первом видео Самойлова сидит с детьми в машине.
«Мы школу прогуляли, погода шикарная слишком», — подписала она.
На другом кадре знаменитость уже на природе. Модель отмечает, что «пахнет счастьем и весной». Третий кадр звезда подписала коротко: «Вайб», на нем семья уже расположилась за импровизированным столом.

«На эти выходные у нас уборка территории, идем собирать мусор», — говорит Самойлова детям.
Атмосферу отдыха дополняет солнце и кукареканье петухов.

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«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой
KP.RU: Кадышева не обходится без лекарств и не читает новостей
16 апреля 2025, 20:31

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Надежда Кадышева в свои 65 лет не читает новости, чтобы не волноваться. Как пишет KP.RU, женщина не обходится без медицинских препаратов. По словам экс-невестки Кадышевой, сейчас все активно обсуждают «тяжелую болезнь» народной артистки. При этом концертные организаторы говорят, что слухи о проблемах со здоровьем певицы весьма преувеличены.
«Естественно, что в 65 лет не обходится без необходимых медицинских препаратов, назначенных на фоне хронических заболеваний. Но слухи о «плачевном состоянии» Кадышевой преувеличены», — сказано в материале.
Семья исполнительницы ее бережет, да и сама Надежда Никитична не смотрит соцсети во избежание стресса. Более того, знаменитости не могут дозвониться посторонние и нарушить ее покой. Обозреватели отмечают, что родственники по женской линии в семье Кадышевой имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего рано уходили из жизни.

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Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб
Актрису Алену Митрошину обвинил в вымогательстве 6 млн руб продюсер Шарапов
16 апреля 2025, 19:35

Алена Митрошина (Фото: Instagram*/_alyona_mitroshina)

В вымогательстве шести миллионов рублей обвинил актрису театра «Ленком» Алену Митрошину кинопродюсер Данила Шарапов. Как пишет Mash, поводом послужило столкновение его сына на самокате с девушкой, в результате чего та сломала челюсть. Уточняется, что указанную сумму Митрошина потребовала через полтора года стабильной финансовой поддержки.
Инцидент произошел в июне 2023 года, когда Шарапов-младший столкнулся на самокате с Митрошиной, девушка получила тройной перелом. Стороны договорились решить вопрос миром, и кинопродюсер полностью платил за лечение Алены. Шарапов-старший сохранил переписку. Осенью того же года девушка вернулась к работе, а весной прошлого года она вновь потребовала денег.

«Алёна и её окружение стали злоупотреблять своим положением и откровенно вымогали деньги за сохранение конфиденциальности в отношении второго участника происшествия, моего сына», — цитирует Шарапова Mash.

Митрошина уверяет, что помощи ей никто не предлагал.

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«Чуть проголодалась»: DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери
DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери
16 апреля 2025, 19:16

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Давид Манукян (Dava) заботится о своей беременной супруге Мари Краймбрери (Марина Жадан). В супермаркете он покупает ей все необходимое, включая «запрещенку»: печенье, вафли, круассаны и другие сласти.
«Чуть проголодалась малая», — произнес Dava, стоя у тележки, доверху набитой продуктами.
При этом беременная исполнительница увидела, что в списке не хватает ее любимых шоколадных яиц.

«Понял, возвращаюсь в магазин», — добавил блогер.

Dava и Мари Краймбрери поженились в феврале этого года. Причем роспись совпала с днем рождения Манукяна. Он отмечал, что мечтал о статусе отца и мужа.

«В свои 32 — я абсолютно счастливый человек…» — говорил Манукян.
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Экс-домработница Пугачевой рассказала о праздновании дня рождения Примадонны
16 апреля 2025, 18:58

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-домработница знаменитой певицы Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, поделилась подробностями о праздновании дня рождения артистки, которое прошло в одном из баров Москвы. Подробности узнало издание «Абзац».
В мероприятии приняли участие директор Пугачевой Елена Чупракова, критик Артур Гаспарян, поклонники и сама Дороднова. По словам Людмилы, вечер был насыщенным и запоминающимся.

«Был хороший концерт, все исполняли песни Аллы, адресовали ей поздравления», — поделилась женщина.

Она отметила, что подобная встреча проходила и в прошлом году. Дороднова также рассказала, что лично поздравила Примадонну с днем рождения через смс и получила в ответ картинку с благодарностью.

«Поклонники Аллы устроили караоке. Как всегда, уточнили, что лучше неё никогда не было и не будет», — добавила она.

Людмила подчеркнула, что вся информация и видео с этого мероприятия будут переданы самой Пугачевой.

Напомним, что в марте 2022 года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль.

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Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной
16 апреля 2025, 18:46

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Анна Семенович порадовала своих подписчиков откровенным снимком из ванной. В своем личном блоге она рассказала, что решила устроить себе расслабляющие водные процедуры.
«Пытаюсь себя привести в чувство. Насыпаю целую пачку соли в ванну. Обычной, из аптеки», — объяснила звезда, добавив, что надеется, что это поможет ей проснуться.

Семенович также упомянула, что проснулась раньше будильника и предположила, что на её состояние могла повлиять магнитная буря, о которой говорили в новостях. В поисках дополнительных способов взбодриться, она решила выпить чашечку кофе.

Вскоре после этого певица опубликовала селфи из ванной с маской на лице, прикрывшись рукой. Подписчики оценили откровенный пост и поддержали Анну в её стремлении вернуть себе энергию.

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