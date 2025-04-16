Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за «шикарной погоды»

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Блогер Оксана Самойлова иногда позволяет детям прогуливать школу. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых. На первом видео Самойлова сидит с детьми в машине.
«Мы школу прогуляли, погода шикарная слишком», — подписала она.На другом кадре знаменитость уже на природе. Модель отмечает, что «пахнет счастьем и весной». Третий кадр звезда подписала коротко: «Вайб», на нем семья уже расположилась за импровизированным столом.
«На эти выходные у нас уборка территории, идем собирать мусор», — говорит Самойлова детям.Атмосферу отдыха дополняет солнце и кукареканье петухов.
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