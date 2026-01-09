Лурье может привлечь приставов для принудительного выселения Долиной из квартиры
ТАСС: сторона Лурье готова привлечь приставов для выселения Долиной из квартиры
Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры. Об этом ТАСС рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
По словам представителя певицы, Долина вернется в Москву 20 января.
«Мы будем ждать ее возвращения», — заявила защитница Лурье.
Адвокат Лурье предположила, что в случае дальнейших задержек с передачей квартиры, она может обратиться к судебным приставам для принудительного выселения артистки.
Ранее стало известно, что Долина не выполнила своё обязательство передать ключи от квартиры Лурье до 5 января. Впоследствии адвокат певицы Мария Пухова сообщила, что жилье будет передано покупательнице во второй половине дня 9 января. Однако в этот день передача квартиры в Хамовниках предпринимательнице не состоялась. По словам Свириденко, Долина не присутствовала на встрече, а у её представителя не было необходимых полномочий для передачи ключей от жилья.