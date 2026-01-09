«Не знаю, что могу вытворить»: Глюкоза объяснила, почему она «не такая, как все»

09 января 2026, 15:17

Певица Глюкоза рассказала о провокационных образах и чувстве уникальности

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, как относится к критике. 39-летняя артистка заявила, что мнение со стороны на неё не влияет. При этом, как сообщает издание «7 Дней», Наталья иногда читает комментарии подписчиков.





В последнее время скандалы на выступлениях Глюкозы стали частыми — причиной служат провокационные поступки и экстравагантные образы. Сама певица объясняет это импульсивностью.



Исполнительница отметила, что опыт в шоу-бизнесе помогает ей не реагировать на негатив болезненно. Некоторые сообщения в соцсетях, например обвинения в сумасшествии, кажутся ей забавными.



«В последнее время я такая непредсказуемая, сама не знаю, что могу вытворить. Ведь вечером у меня одно настроение, а утром — другое. Да ещё и по жизни всегда так случается, что притягиваю к себе какие-то приключения. Возможно, именно поэтому всегда чувствовала, что я — другая, не такая, как все», — пояснила артистка.