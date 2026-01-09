Адвокат Лурье отказалась раскрыть время передачи ключей от квартиры Долиной

09 января 2026, 09:50

Адвокат Свириденко не назвала время передачи Лурье ключей от квартиры Долиной

Фото: iStock/TannySolt

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье, отказалась обозначить время и место передачи ключей от спорной недвижимости. Об этом пишет ТАСС.





Свириденко отметила, что артистка завершила процесс переезда из квартиры. Однако она не сообщила, когда именно Лурье получил ключи от этого жилья.





«По вопросу передачи ключей Лурье комментариев не будет», — добавила адвокат.