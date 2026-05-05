Рэпер Гуф заявил, что не хочет кормить журналистов своими уголовными делами
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) высказался об изменении приговора по делу о самоуправстве. Его слова приводит РЕН ТВ.
Сразу после заседания рэпер побеседовал с прессой и отметил, что доволен решением о прекращении уголовного дела. Исполнитель заявил, что не хочет больше обеспечивать представителей СМИ работой по освещению случившегося.
Он отметил, что лучше «встречаться по хорошим поводам». При этом Долматов выразил недоумение по поводу того, что журналисты не следят за его творческими успехами. Звезда русского рэпа добавил, что не собирается за границу, так как у него много дел в Москве.
Ранее рэпер Гуф получил штраф за неоплату другого штрафа.
