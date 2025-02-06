Ляйсан Утяшева перечислила стоп-продукты, от которых ей пришлось отказаться ради стройности

Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @utiashevaliasan)
39-летняя гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева подробно рассказала о своём рационе питания и перечислила продукты, которые ей пришлось исключить ради красивой фигуры.
Бывшая подопечная Ирины Виннер давно завершила спортивную карьеру, но спорт не ушёл из её жизни. Ляйсан продолжает активно тренироваться и следить за своим питанием. Гимнастка уверяет, что у неё есть склонность к полноте, поэтому она вынуждена всю жизнь ограничивать себя. При этом Утяшева любит вкусно поесть и даже ведёт своё кулинарное шоу.
Супруга Павла Воли объяснила, что её питание представляет собой коллаборацию средиземноморской диеты, тайской, русской и индийской кухни.
Ляйсан подчеркнула, что относится к еде, как к лекарству. Она составила небольшой список продуктов, которые негативно влияют как на фигуру, так и на здоровье в целом.
Также гимнастка не против полезных бутербродов, которые можно сделать с авокадо, помидором, яйцом, рыбой и индейкой в различных комбинациях и сочетаниях.
По словам Утяшевой, она давно перешла на двухразовое питание, поскольку вечером может отказаться от ужина, если плотно пообедала днём.
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Супруга Павла Воли объяснила, что её питание представляет собой коллаборацию средиземноморской диеты, тайской, русской и индийской кухни.
«Очень люблю наши супчики, а также том ям, мисо суп, масурдал... Если коротко – моя диета могла бы называться: с мира по ложке», – с юмором объяснила звезда.Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @utiashevaliasan)
Ляйсан подчеркнула, что относится к еде, как к лекарству. Она составила небольшой список продуктов, которые негативно влияют как на фигуру, так и на здоровье в целом.
«Стоп-продукты: сладкая газированная вода, чипсы, картошка фри, хот-доги, сосиски, докторская колбаса, майонез, йогурты сладкие и так далее», – отметила Утяшева.Телеведущая подробно рассказала, что ест за день. Утро она начинает со смузи с зеленью, который, по её словам, «заводит» кишечник. На завтрак у неё авокадо с яйцом и хлебом из отрубей или гречка с маслом и яйцом. Иногда утром Утяшева может съесть бульон на индейке или омлет на козьем молоке с мелко порезанным укропом.
Также гимнастка не против полезных бутербродов, которые можно сделать с авокадо, помидором, яйцом, рыбой и индейкой в различных комбинациях и сочетаниях.
По словам Утяшевой, она давно перешла на двухразовое питание, поскольку вечером может отказаться от ужина, если плотно пообедала днём.
«Я не говорю, что так надо, но я питаюсь именно так. Так уж завелось, что чаще всего я ем действительно до 19:00. На ужин стараюсь не наедаться, очень склонна к отечности. P.S. Живу скучно», – поделилась Утяшева с подписчиками.Читайте также:
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Анастасия Чинкова