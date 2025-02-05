«Опять Седокову мочат»: главные скандалы на шоу «Выжить в Самарканде» и самые позорные поступки звезд

Участники шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (Фото: кадр из эфира ТНТ)
Недавно телеканал ТНТ запустил новое реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Оно является продолжением трёх предыдущих — «Выжить в Дубае», «Выжить в Самарканде» и «Выжить в Дубае. Возвращение».
По словам журналистки и блогера Алёны Жигаловой, новый проект, кажется, не очень интересным, тем более по сравнению со «Звёздами в джунглях», в котором Алёна приняла участие.
Алёна Жигалова (Фото: соцсети)
Многие подписчики блогера согласны, что этот сезон шоу пока скучный.
Правила шоу — две команды — «звёздная» и «народная», последняя состоит из обычных жителей России разных профессий, — борются за денежный приз, проходя разные испытания. Все герои проекта участвовали в предыдущих сезонах шоу.
Некоторые из команд ведут свою игру: подставляют других, подговаривают выгнать участников и вообще идут по головам, чтобы победить.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: соцсети)
Так, несколько участников из «народной» команды стали друг другу строить козни. Евгений Давлетшин поделился с Александрой Сухоруковой информацией о том, что против неё и Остапа Солдатова объединились Андрей Зубенко и Сергей Завгороднев. Евгений попросил Александру держать всё в секрете. Но она не только выдала его, но и сдала парня на публике, при камерах.
Масло в огонь подливают и ведущие шоу — Ляйсан Утяшева и Павел Воля.
Участники шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (Фото: кадр из эфира ТНТ)
Когда Давлетшин попросился в команду звёзд, апеллируя прошлым опытом с Анной Хилькевич, ведущие категорично отказали ему. Причину объяснять не стали. При этом ведущие разрешали переходить знаменитостям (той же Анне Хилькевич) в другую команду.
Ещё своим поступком выделился футболист Павел Мамаев. Он резко высказался о поведении участников «народной» команды, назвав их «шакалами». Кажется, что спортсмен воспринимает игру слишком серьёзно и неизбирателен в своих выражениях.
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«Сидим, смотрим шоу. Ну какие же тут тухлые герои, просто мёртвые рыбы. Опять Анну Седокову мочат, Митю Фомина сливают. Не знаю... Я, как специалист в тактике и стратегии, не одобряю игру этих участников. Какая-то она беспонтовая», — написала Жигалова в личном блоге.
Алёна Жигалова (Фото: соцсети)
Многие подписчики блогера согласны, что этот сезон шоу пока скучный.
«Я включила, не зашло. Вообще скукота. Согласна, начала смотреть, но очень скучно. Очень скучные герои», — так прокомментировали пользователи первые серии шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».
Образец лицемерия и двойных стандартов
Правила шоу — две команды — «звёздная» и «народная», последняя состоит из обычных жителей России разных профессий, — борются за денежный приз, проходя разные испытания. Все герои проекта участвовали в предыдущих сезонах шоу.
Некоторые из команд ведут свою игру: подставляют других, подговаривают выгнать участников и вообще идут по головам, чтобы победить.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: соцсети)
Так, несколько участников из «народной» команды стали друг другу строить козни. Евгений Давлетшин поделился с Александрой Сухоруковой информацией о том, что против неё и Остапа Солдатова объединились Андрей Зубенко и Сергей Завгороднев. Евгений попросил Александру держать всё в секрете. Но она не только выдала его, но и сдала парня на публике, при камерах.
Масло в огонь подливают и ведущие шоу — Ляйсан Утяшева и Павел Воля.
Участники шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (Фото: кадр из эфира ТНТ)
Когда Давлетшин попросился в команду звёзд, апеллируя прошлым опытом с Анной Хилькевич, ведущие категорично отказали ему. Причину объяснять не стали. При этом ведущие разрешали переходить знаменитостям (той же Анне Хилькевич) в другую команду.
Ещё своим поступком выделился футболист Павел Мамаев. Он резко высказался о поведении участников «народной» команды, назвав их «шакалами». Кажется, что спортсмен воспринимает игру слишком серьёзно и неизбирателен в своих выражениях.
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Анастасия Чубина