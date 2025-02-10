Ляйсан Утяшева поделилась селфи без макияжа и фильтров

Ляйсан Утяшева летом отпразднует 40-летие. В преддверии юбилея она показала, как выглядит без макияжа и фильтров. На этот поступок её вдохновила Тина Канделаки, которая на днях тоже опубликовала в соцсетях максимально честные снимки.