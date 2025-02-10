Ляйсан Утяшева поделилась селфи без макияжа и фильтров

Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @utiashevaliasan)
Ляйсан Утяшева летом отпразднует 40-летие. В преддверии юбилея она показала, как выглядит без макияжа и фильтров. На этот поступок её вдохновила Тина Канделаки, которая на днях тоже опубликовала в соцсетях максимально честные снимки.
Бывшая гимнастка сделала селфи дома без макияжа и укладки. Она показала, что пока справляется с признаками старения. Однако единственным изъяном, по её словам, являются веснушки, которые она обычно маскирует тональным кремом.
Ляйсан Утяшева (фото: Instagram* @liasanutiasheva)
На представленном снимке бывшая гимнастка предстала в белом топе и с распущенными волосами. Она отметила, что именно в таком виде её чаще время видят дома близкие.
Читайте также:
Ляйсан Утяшева перечислила стоп-продукты, от которых ей пришлось отказаться ради стройности
«Врачи ошибались»: Винер и Утяшева вспомнили об упущенном «золоте» Олимпиады
«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
*запрещён в РФ
Ляйсан Утяшева (фото: Instagram* @liasanutiasheva)
На представленном снимке бывшая гимнастка предстала в белом топе и с распущенными волосами. Она отметила, что именно в таком виде её чаще время видят дома близкие.
Читайте также:
Ляйсан Утяшева перечислила стоп-продукты, от которых ей пришлось отказаться ради стройности
«Врачи ошибались»: Винер и Утяшева вспомнили об упущенном «золоте» Олимпиады
«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова