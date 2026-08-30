Ляйсан Утяшева показала пресс в красном бикини — фото

30 августа 2026, 15:18

Ляйсан Утяшева опубликовала фото в красном бикини с отдыха на Балтийском море

Ляйсан Утяшева (Фото: Instagram* @liasanutiasheva)

Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в личном блоге опубликовала новый снимок, на котором предстала перед подписчиками в красном бикини.





Для этого образа Утяшева выбрала чёрные солнцезащитные очки и добавила несколько украшений — цепочки с кулонами и браслеты на руках. На кадре бывшая спортсменка распустила волосы и не нанесла макияж.

«Успели поймать солнечные деньки у Балтийского моря... Загорать тут особая прелесть. Солнце какое-то особенное, очень нежное», — поделилась впечатлениями Ляйсан в подписи к публикации.