Ляйсан Утяшева показала пресс в красном бикини — фото
Ляйсан Утяшева опубликовала фото в красном бикини с отдыха на Балтийском море
Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в личном блоге опубликовала новый снимок, на котором предстала перед подписчиками в красном бикини.
Для этого образа Утяшева выбрала чёрные солнцезащитные очки и добавила несколько украшений — цепочки с кулонами и браслеты на руках. На кадре бывшая спортсменка распустила волосы и не нанесла макияж.
«Успели поймать солнечные деньки у Балтийского моря... Загорать тут особая прелесть. Солнце какое-то особенное, очень нежное», — поделилась впечатлениями Ляйсан в подписи к публикации.Кроме того, телеведущая обратилась к своим подписчицам с вопросом: она поинтересовалась, сколько купальников хранится в их гардеробах.