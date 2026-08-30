«Мне 43, и что?»: Анна Седокова раскрыла планы по расширению семьи

30 августа 2026, 13:55

Анна Седокова заявила о желании родить ещё двоих детей и усыновить троих

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова на шоу «Ой, мамочки» поделилась планами по расширению семьи.





43-летняя артистка воспитывает троих детей, но не намерена останавливаться и хочет стать многодетной матерью. Певица привела в пример шестую беременность Натальи Водяновой, которая произошла, когда модели было 44 года.

«Мне 43, и что? Я ещё хочу двоих родить и троих усыновить. У меня много сердца, много любви, я хочу ей делиться. У меня есть возможности», — заявила Анна.