«Мне 43, и что?»: Анна Седокова раскрыла планы по расширению семьи
Анна Седокова заявила о желании родить ещё двоих детей и усыновить троих
Певица Анна Седокова на шоу «Ой, мамочки» поделилась планами по расширению семьи.
43-летняя артистка воспитывает троих детей, но не намерена останавливаться и хочет стать многодетной матерью. Певица привела в пример шестую беременность Натальи Водяновой, которая произошла, когда модели было 44 года.
«Мне 43, и что? Я ещё хочу двоих родить и троих усыновить. У меня много сердца, много любви, я хочу ей делиться. У меня есть возможности», — заявила Анна.Седокова подчеркнула, что не видит препятствий для пополнения в семье. Старшие дочери артистки уже живут отдельно, а младший сын Гектор в будущем может получить братьев и сестёр.