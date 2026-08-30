«Превращаюсь в няшку»: Ксения Собчак примерила образ альтушки — фото

30 августа 2026, 14:10

Собчак примерила образ альтушки и устроила спонтанный флешмоб в центре Москвы

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак примерила образ подростка-неформала и прогулялась по Китай-городу, месту традиционных встреч представителей субкультур. Весь процесс она показала в своём блоге.





На опубликованном видео специалисты превратили 44-летнюю Собчак в «альтушку». Ролик журналистка подписала фразой «превращаюсь в няшку». Она надела чёрный длинный парик, одежду с шипованными аксессуарами, чёрные линзы и сделала необычный макияж с бледным лицом.

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk) Затем Ксения выложила видео прогулки по Китай-городу. За ней и съёмочной группой шло много молодых людей. Из толпы кто-то громко крикнул: «Я люблю Собчак!», и остальные подхватили этот клич.

«Больше всего боялась, что нас объявят митингом», — пошутила Собчак в публикации.