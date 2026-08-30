«Превращаюсь в няшку»: Ксения Собчак примерила образ альтушки — фото
Собчак примерила образ альтушки и устроила спонтанный флешмоб в центре Москвы
Журналистка Ксения Собчак примерила образ подростка-неформала и прогулялась по Китай-городу, месту традиционных встреч представителей субкультур. Весь процесс она показала в своём блоге.
На опубликованном видео специалисты превратили 44-летнюю Собчак в «альтушку». Ролик журналистка подписала фразой «превращаюсь в няшку». Она надела чёрный длинный парик, одежду с шипованными аксессуарами, чёрные линзы и сделала необычный макияж с бледным лицом.
Затем Ксения выложила видео прогулки по Китай-городу. За ней и съёмочной группой шло много молодых людей. Из толпы кто-то громко крикнул: «Я люблю Собчак!», и остальные подхватили этот клич.
«Больше всего боялась, что нас объявят митингом», — пошутила Собчак в публикации.Журналистка улыбалась, общалась с молодыми людьми, охотно делала совместные фото и явно наслаждалась моментом. Масштаб стихийной встречи удивил даже её саму.