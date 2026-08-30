«Всегда есть что сказать»: Бортич рассказала, из-за чего конфликтует на съёмках

30 августа 2026, 14:36

Саша Бортич заявила, что не готова молчать на съёмках ради больших ролей

Александра Бортич (Фото: Instagram* @bortich)

Актриса Саша Бортич высказалась о своём подходе к работе над фильмами и сериалами. Её слова приводит POPCAKE.





Известно, что Александра постоянно участвует в творческом процессе и вносит предложения, если точно знает, как улучшить сцену. 31-летняя звезда не готова молчать на площадке ради выгодных предложений.

«Я ни на какие [компромиссы] не готова. Мне всегда есть что сказать. Это доводит меня до не самых приятных вещей иногда», — заявила Бортич.