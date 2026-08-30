«Всегда есть что сказать»: Бортич рассказала, из-за чего конфликтует на съёмках
Саша Бортич заявила, что не готова молчать на съёмках ради больших ролей
Актриса Саша Бортич высказалась о своём подходе к работе над фильмами и сериалами. Её слова приводит POPCAKE.
Известно, что Александра постоянно участвует в творческом процессе и вносит предложения, если точно знает, как улучшить сцену. 31-летняя звезда не готова молчать на площадке ради выгодных предложений.
«Я ни на какие [компромиссы] не готова. Мне всегда есть что сказать. Это доводит меня до не самых приятных вещей иногда», — заявила Бортич.Для актрисы атмосфера в коллективе и конечный результат значат больше, чем крупные гонорары. Она любит работать с командами, которые отвечают ей тем же. Сейчас Саша занята на съёмках нового большого проекта, где чувствует себя очень хорошо и радует коллег, в том числе поздравлениями с днём рождения. При этом девушка подчеркивает, что взаимность в команде обязательна.