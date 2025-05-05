Ляйсан Утяшева показала редкое фото с дочкой в день её 10-летия

Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)
Сегодня, 5 мая, дочери Ляйсан Утяшевой и Павла Воли Софии исполняется 10 лет. Телеведущая опубликовала в социальной сети фотографию и видео, где девочка задувает свечи на праздничном торте.
На кадрах видео красуется небольшой аккуратный тортик, украшенный свечами, образующими цифру «10» — по количеству лет именинницы. Когда девочка говорит, что уже загадала желание, мама командует ей задувать свечки, что та с готовностью делает.
Ляйсан Утяшева с дочерью Софией (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)
Бывшая спортсменка, комментатор и телеведущая замужем за актёром и шоуменом Павлом Волей с ноября 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а 5 мая 2015 года — дочь София, чей первый значимый юбилей сегодня и отмечают звёздные родители.
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«Да будет так! Ура, десятилетие!», — комментирует за кадром Ляйсан, выполняющая роль оператора.
Ляйсан Утяшева с дочерью Софией (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)
Бывшая спортсменка, комментатор и телеведущая замужем за актёром и шоуменом Павлом Волей с ноября 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а 5 мая 2015 года — дочь София, чей первый значимый юбилей сегодня и отмечают звёздные родители.
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Александр Бойцов