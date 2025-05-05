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Ляйсан Утяшева показала редкое фото с дочкой в день её 10-летия

Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)

Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)

Сегодня, 5 мая, дочери Ляйсан Утяшевой и Павла Воли Софии исполняется 10 лет. Телеведущая опубликовала в социальной сети фотографию и видео, где девочка задувает свечи на праздничном торте.
На кадрах видео красуется небольшой аккуратный тортик, украшенный свечами, образующими цифру «10» — по количеству лет именинницы. Когда девочка говорит, что уже загадала желание, мама командует ей задувать свечки, что та с готовностью делает.

«Да будет так! Ура, десятилетие!», — комментирует за кадром Ляйсан, выполняющая роль оператора.

Ляйсан Утяшева с дочерью Софией (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)

Бывшая спортсменка, комментатор и телеведущая замужем за актёром и шоуменом Павлом Волей с ноября 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а 5 мая 2015 года — дочь София, чей первый значимый юбилей сегодня и отмечают звёздные родители.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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#день рождения
«Чем дальше, тем жестче»: Александр Олешко признался, что его связывает с Цискаридзе
Александр Олешко: в дороге я читаю книгу уникальной жизни Николая Цискаридзе
05 мая 2025, 12:30

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

В современном мире люди заменяют печатные книги электронными.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко подчеркнул, что необходимо читать именно бумажные книги и рассказал о своих книжных предпочтениях.

«Перечитываю книгу про актрису Юлию Борисову, автор — Вера Максимова. И еще в сумке дорожной, я люблю в дороге читать, двухтомник — книга уникальной жизни Николая Цискаридзе — «Мой театр». Это фантастическая книга, и чем дальше, тем жестче. Очень меня увлекло. Третья книга, которую читаю, «Письма к брату Тео» Винсента Ван Гога — тяжелая история, но гениальная», — сказал Олешко.

Дмитрий Кравченко и Александр Олешко(Фото: скрин-шот подкаста, 2025 г.)

По его мнению, книги — это волшебный мир, в котором можно жить и быть счастливым. Также актер театра и кино поделился любимыми фильмами, среди которых оказались «Баллада о солдате» и «Идиот».

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#шоу-бизнес
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«Разозлилась»: между Натаном и Жигаловой произошёл конфликт на шоу «Сокровища императора»
Натан рассказал, из-за чего Жигалова разозлилась на шоу «Сокровища императора»
05 мая 2025, 12:21

Натан и Ирина Дубцова (Фото: Instagram*, @natan_official)

В пятом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» между рэпером Натаном и блогером Алёной Жигаловой произошёл конфликт: после победы в одном из состязаний певец и его партнёрша Ирина Дубцова (команда жёлтых) отдали чёрную кошку (те, кто её получат, стартуют последними в гонке на выбывание) команде оранжевых — Алёне Жигаловой и Дане Борисовой. Жигалова эмоционально отреагировала на поступок соперников и не захотела слушать их оправдания. Натан всё же решил высказаться, но уже в личном блоге.
«Алена же сама говорила, что новеньким (Олегу Майами и Лёше Свику — прим. ред.) нельзя отдавать чёрную кошку. В итоге разозлилась, что кошку отдали не новеньким», — написал рэпер.
По словам Натана, они с Ириной не считали, что команда оранжевых слабая.
«Алёна <…> не будет брезговать "черными" приёмами, готовить заговоры и коалиции, выбивать меня эмоционально, зная, куда и когда бить, ну и за спиной может произойти всякое. По мне, это сильная и осмысленная эмоциональная игра. Недооценивать такое и остаться в дураках — такое себе», — высказался артист.
Жигалову чёрная кошка подстегнула доказать соперникам, что она сильный игрок. В итоге журналистка и телеведущая действительно завершили задание раньше Натана и Дубцовой.
«Пройдя все испытания на этой неделе в Китае и превозмогая любые трудности и страхи, мы не только успешно финишировали, но и обогнали команду жёлтых. Ну и кто теперь тут слабый?» — заявила Алёна в своём блоге.
Ранее сообщалось, что певица Саша Савельева и музыкант Денис Клявер пришли последними к финишу во время испытания на шоу «Сокровища императора».

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*запрещён в РФ.
#испытания
#певица
#игра
#музыкант
#шоу
#артист
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Вера Брежнева получила предложение выйти замуж во время концерта в Алматы
05 мая 2025, 12:16

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

Вера Брежнева во время концерта в Алматы получила предложение выйти замуж. Певица пообщалась с потенциальным женихом и не забыла спросить о финансах и имеющейся у него недвижимости.
Артистка после развода с Константином Меладзе продолжает выступать и искать любовь. Она устроила концерт в Казахстане и даже нашла мужчину, который готов на ней жениться.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, Вера со сцены пообщалась с поклонником, который стоял внизу. Мужчина преподнёс певице большой букет алых роз и попросил стать его женой. Брежнева была приятно удивлена такому неожиданному предложению и завела диалог с мужчиной, спросив, на что он готов пойти ради неё.

«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?», – уточнила певица, слова которой приводит портал «Страсти».
В зале раздались аплодисменты, после чего мужчина что-то сказал певице, поцеловал её в руку и щёку. Брежнева призналась, что не знает, как после произошедшего продолжать концерт. Однако на предложение незнакомца она так и не ответила.

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*запрещён в РФ
#концерт
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#певица
#любовь
#мужчина
#казахстан
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Александр Олешко раскрыл, какие песни поет в душе
Александр Олешко: в душе я напеваю вальс Хачатуряна для спектакля «Маскарад»
05 мая 2025, 12:12

Дмитрий Кравченко и Александр Олешко(Фото: скрин-шот подкаста, 2025 г.)

У этого человека зачастую спрашивают, как он все успевает, но он отвечает, что просто занимается любимым делом.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал, что он часто сочиняет песни в душе.

«Песни в душе я не напеваю, я их там придумываю сам. Все зависит от настроения. Но еще в душе у меня есть любимый вальс, написанный Арамом Хачатуряном специально для спектакля "Маскарад". Это посвящение актрисе Алле Казанской, в которую он был влюблен. Но постановку отменили, потому что началась война. А Алла потом говорила: "У меня личный счет с Гитлером", — поделился актер.

Также народный артист признался, что очень любит советский кинематограф, и некоторые эпизоды являются пластырем для его души.

«Я очень люблю фильм "Баллада о солдате" — это такая красота, настоящая любовь к родине, женщине, матери. Также люблю "Идиота" Ивана Пырьева, где играли Юлия Борисова и и Юрий Яковлев», — признался шоумен.

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#кино
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#шоу-бизнес
#душ
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«Я думала, что это нереально. Но мы это сделали»: жена Прилучного показала сына в самолёте
Зепюр Брутян рассказала о полёте с двухлетним сыном
05 мая 2025, 11:53

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Зепюр Брутян рассказала, как прошёл полёт с двухлетним сыном. Теперь Микаэлю нужно находиться в отдельном кресле во время взлёта и посадки самолёта.
В конце апреля Павел Прилучный с супругой-актрисой отметили день рождения сына. Пара приняла решение больше не скрывать лицо ребёнка. Оказалось, что голубоглазый малыш очень похож на своего отца.

Теперь 29-летняя Брутян поделилась с подписчиками деталями своего путешествия с близкими. Компанию супругам составили Микаэль, сын Прилучного от Агаты Муцениеце, сестра и мама Зепюр, а также друзья семьи.

Молодая мама опубликовала видео из самолёта, на котором запечатлён малыш, играющий у кресла в салоне. Судя по всему, Микаэль вёл себя хорошо, хотя Брутян призналась, что очень переживала, ведь с двух лет ребёнку нельзя находиться на взлёте и посадке вместе с родителями.

Сын Прилучного и Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

«В два года – своё место, при взлёте и посадке. Пристегиваешься не с мамой, а уже отдельно. Я думала, что это нереально. Но мы это сделали. Но всё же в два года такие правила – мне кажется, рано», – поделилась супруга актёра.
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*запрещён в РФ
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