Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточную компанию по производству батончиков

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)
Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источник.
По данным издания, в июле 2024 года Воля и Утяшева стали учредителями ООО «Центр полезного питания». Тогда компания совсем не приносила прибыли, а, наоборот, ушла в минус на 1,7 млн рублей, а также имела задолженность перед ФНС.
После этого прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.
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После этого прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.
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Элина Позднякова