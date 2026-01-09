«Лёня Голубков на грани»: Звезда рекламы МММ Владимир Пермяков может ослепнуть

09 января 2026, 15:34

Актёр Владимир Пермяков готовится к операции на глазах из-за риска потери зрения

Владимир Пермяков (Фото: кадр из сериала «Пятницкий. Глава четвёртая»)

Актёр Владимир Пермяков, которого публика знает по образу Лёни Голубкова из рекламы МММ, может потерять зрение. Врачи диагностировали у 73-летнего артиста серьёзную проблему с глазами, которая требует немедленного хирургического вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.