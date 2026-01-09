«Лёня Голубков на грани»: Звезда рекламы МММ Владимир Пермяков может ослепнуть
Актёр Владимир Пермяков, которого публика знает по образу Лёни Голубкова из рекламы МММ, может потерять зрение. Врачи диагностировали у 73-летнего артиста серьёзную проблему с глазами, которая требует немедленного хирургического вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Зрение у Пермякова начало стремительно ухудшаться. Это вынудило его обратиться к специалистам. Медики провели обследование и пришли к выводу, что необходимо заменить хрусталики в обоих глазах.
Операция — это единственный способ сохранить зрительную функцию. Сам артист тяжело переживает сложившуюся ситуацию. Он открыто говорит о своём страхе перед предстоящей операцией, поскольку процедура связана с определёнными рисками.
Пермяков уже не может читать книги и газеты. На улицах он перестал ориентироваться, не различает указатели и вынужден постоянно спрашивать дорогу у прохожих. Сейчас Владимир проходит необходимые медицинские процедуры и готовится к операции, исход которой определит его дальнейшую жизнь.
Читайте также: