Лёва* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве по хитрой схеме

04 декабря 2025, 08:23

SHOT: Лёва* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве по серой схеме

Лёва* (Егор Бортник*) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкант Лёва* Би-2 (Егор Бортник*) избавился от своей последней квартиры в Москве. Как пишет Telegram-канал SHOT, артист оформил дарственную на недвижимость, чтобы вывести деньги из РФ по серой схеме.