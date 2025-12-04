Лёва* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве по хитрой схеме
Музыкант Лёва* Би-2 (Егор Бортник*) избавился от своей последней квартиры в Москве. Как пишет Telegram-канал SHOT, артист оформил дарственную на недвижимость, чтобы вывести деньги из РФ по серой схеме.
Последним московским жильем певца была трёхкомнатная квартира на улице 1905 года. В феврале 2025-го ее пытались поджечь.
Музыкант решил сделать щедрый жест и подарил недвижимость площадью около 70 квадратных метров постороннему человеку. Благодаря оформлению дарственной, Бортник* освобождён от уплаты налога на продажу, а все остальные расходы ложатся на нового владельца.
Примерная стоимость такой квартиры составляет 36 миллионов рублей. Кроме того, музыкант может вывести деньги из России через дополнительный счёт.
Певец приобрел жилье в центре Москвы в 2007 году. Впоследствии он переоформил недвижимость на свою жену.
