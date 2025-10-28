«Любаня откинулась»: Успенская вспомнила, как оказалась за решёткой среди проституток

28 октября 2025, 14:21

Певица Любовь Успенская вспомнила, как оказалась за решёткой в Лос-Анджелесе

Любовь Успенская (фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская откровенно рассказала о двух эпизодах, когда она попала за решётку в Лос-Анджелесе. Её слова цитирует Telegram-канал «Звездач».





Артистка стала гостьей шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», где вспомнила, как сидела в тюрьме с проститутками. По её словам, одна из причин ареста связана с опасной поездкой на машине.





«Я была тогда в таком угаре… У меня был ушиб рёбер, и я поехала к врачу. Они проверили, сказали нет перелома, и мы от радости *** (напились – прим.ред). Я села за руль и начала ехать 180 км/ч. *** (полицейские – прим.ред) за мной едут, мигают, сигналят, а я не слышу – музыка перекрывает. Ну они на обочину меня и посадили в тюрьму… Я не могла говорить, у меня рот был заморожен, ну выпила. А потом пошел отходняк… Ко мне стали приставать чёрные проститутки. Я – певица и среди проституток… Вот так я просидела ночь, игнорировала еду, а потом "Любаня откинулась"», — рассказала Успенская.