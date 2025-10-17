«Врач испугался»: Любовь Успенская шокировала деталями тяжёлой травмы и операции
Певица Любовь Успенская рассказала о состоянии своей руки после хирургического вмешательства.
В интервью Life.ru Успенская сообщила, что операция прошла успешно.
«У меня всё хорошо. Мне профессор сделал операцию очень удачно... На самом деле, когда он увидел мой снимок, он испугался. Потому что это перелом четвёртой степени, с осколками, со смещением», — поделилась певица.Сейчас Успенская сосредоточена на восстановлении. Она призналась, что временно чувствует некоторую беспомощность из-за вынужденного снижения активности. При этом врачи фиксируют, что рука сохраняет чувствительность и подвижность.
