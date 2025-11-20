«Поздно ждать, когда всё упадет»: Боня рассказала о готовящейся операции
Виктория Боня сообщила о подготовке к пластической операции в Китае
Телеведущая Виктория Боня планирует сделать новую пластическую операцию. Об этом она заявила в личном блоге.
После успешной блефаропластики у голливудского хирурга Чиа Чи Као Боня решила скорректировать нижнюю часть лица. Она высоко оценила работу доктора после первой операции.
«Теперь хочу сделать нижнюю часть... Сейчас есть новомодная процедура 9D V lift. Она делается через точки на лице», — рассказала модель.Телеведущая сообщила, что отправится в Китай на операцию после своего 46-летия.
«Меня отговаривать не надо! Я уже записалась! Девочки, мне 46 лет! Полечу в Китай после дня рождения. Поздно ждать, когда всё упадет на пол. Я не из тех людей, когда всё уже упало-пропало и начинают что-то делать», — заявила Виктория.На её объявление отреагировала Мария Погребняк. Она выразила сомнения, отметив, что многие фото «до» и «после» могут быть с фильтрами, и спросила, куда девается избыток кожи. Боня ответила, что некоторым делают липосакцию.