«Любезен со мной»: актриса Наталья Орейро рассказала о дружбе с популярным российским певцом
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро рассказала о своей дружбе с российским исполнителем Димой Биланом. Об этом сообщает ТВ Mail.
По словам артистки, они впервые встретились около пяти лет назад, будучи членами жюри одного из шоу талантов, и с тех пор поддерживают тёплые отношения.
«Помню, в тот день на нём были чёрно-белые полосатые брюки — они показались мне очень красивыми — и он был невероятно любезен со мной», — поделилась Орейро.Актриса также отметила, что они периодически переписываются по электронной почте и даже обсуждали возможность совместной музыкальной работы.
В новом российском фильме Билан играет ведущего музыкального номера, где Наталья выступает в костюме внучки Деда Мороза.
«Всегда здорово работать с ним! Мы с Димой действительно хорошие друзья», — добавила актриса.