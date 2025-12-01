«Любезен со мной»: актриса Наталья Орейро рассказала о дружбе с популярным российским певцом

01 декабря 2025, 19:19

Актриса Наталья Орейро рассказала о дружбе с Димой Биланом

Наталья Орейро (Фото: Instagram* / @nataliaoreirosoy)

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро рассказала о своей дружбе с российским исполнителем Димой Биланом. Об этом сообщает ТВ Mail.





По словам артистки, они впервые встретились около пяти лет назад, будучи членами жюри одного из шоу талантов, и с тех пор поддерживают тёплые отношения.





«Помню, в тот день на нём были чёрно-белые полосатые брюки — они показались мне очень красивыми — и он был невероятно любезен со мной», — поделилась Орейро.

«Всегда здорово работать с ним! Мы с Димой действительно хорошие друзья», — добавила актриса.