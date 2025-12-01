«Получил за слова»: директор Киркорова отреагировал на скандал с блогером Муратовичем

01 декабря 2025, 18:23

Директор Киркорова высказался о драке с блогером Муратовичем на ГУМ-катке

Максим Ситник (Фото: Instagram* / @max.sitni)

Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник впервые прокомментировал инцидент, произошедший на открытии ГУМ-катка, где он вступил в конфликт с блогером Суадом Муратовичем.





В разговоре с «Газетой.Ru» Ситник подчеркнул, что чувствует себя нормально и считает, что ситуация была чрезмерно раздутой в СМИ и социальных сетях.



По его словам, никакого серьёзного происшествия не было, а скандал разросся искусственно.





«Всё нормально на самом деле. Не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за слова», — заявил Ситник, намекая, что ударил блогера в ответ на оскорбление.