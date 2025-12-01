«Получил за слова»: директор Киркорова отреагировал на скандал с блогером Муратовичем
Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник впервые прокомментировал инцидент, произошедший на открытии ГУМ-катка, где он вступил в конфликт с блогером Суадом Муратовичем.
В разговоре с «Газетой.Ru» Ситник подчеркнул, что чувствует себя нормально и считает, что ситуация была чрезмерно раздутой в СМИ и социальных сетях.
По его словам, никакого серьёзного происшествия не было, а скандал разросся искусственно.
«Всё нормально на самом деле. Не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за слова», — заявил Ситник, намекая, что ударил блогера в ответ на оскорбление.Напомним, что 30 ноября во время праздничного открытия катка в ГУМе произошла драка: Муратович якобы оскорбил концертного директора, после чего Ситник набросился на него и едва не сорвал мероприятие.
Сам блогер утверждал, что назвал Киркорова «сладким» из-за впечатления от внешнего вида певца, а после ответного комментария в его адрес конфликт перерос в физическую стычку.
Инцидент продолжает активно обсуждаться, но стороны пока не собираются обращаться в полицию или развивать конфликт.