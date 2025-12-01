«Сладкий»: блогер Муратович признался, как началась драка с директором Киркорова

01 декабря 2025, 17:46

Блогер Муратович рассказал свою версию конфликта с директором Киркорова на катке

Суад Муратович (Фото: Instagram* / @suadiniuuuu)

Блогер Суад Муратович подробно рассказал в соцсетях свою версию скандального инцидента, который произошёл на открытии ГУМ-катка и привёл к драке с директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником.





Со слов блогера, конфликт начался после того, как он обратился к артисту с просьбой о фотографии.



Муратович утверждает, что был впечатлён внешним видом и образом певца и в эмоциональном порыве назвал Киркорова «сладким». Это, по словам Суада, крайне не понравилось директору артиста. После сказанного между мужчинами произошла короткая перепалка, которая быстро перешла в агрессию.



По версии блогера, Ситник записал его номер в своём телефоне под именем «гусь», на что тот в ответ сказал: «Сам ты гусь». Далее, как утверждает Муратович, последовало несколько ударов — в челюсть и в шею — и он оказался на земле.



Суад подчёркивает, что намеренно драку не провоцировал и не стремился к конфликту.





«Ребята, я, конечно, на видео, может быть, не самый лучший боец, но я и в принципе не боец, врать не буду. Это, наверное, вторая драка в моей жизни», — отметил он.

«Я понимаю, что слово «сладкий» может вызвать негативные ощущения. Я перед Филиппом извиняюсь, если это его как-то задело. Я не хотел его оскорбить», — подчеркнул Муратович.