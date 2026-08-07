«Очень влиятельный человек»: Раскрыты подробности о муже протеже Киркорова

07 августа 2026, 16:46

Продюсер Дворцов: MARGO вышла замуж за влиятельного иностранного бизнесмена

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) состоит в браке с влиятельным бизнесменом, который ведёт деятельность за рубежом.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в профессиональной среде о замужестве протеже Филиппа Киркорова знали давно, но сама артистка только сейчас решила раскрыть эту информацию.

«Её супруг — это очень влиятельный человек за границей, бизнесмен. Насколько я знаю, он в неё довольно-таки хорошо вкладывается, даже оплатил ей совместный хит с Филиппом Киркоровым — за 20-30 млн рублей. Соответственно, всё, что с ней происходит, где она блистает, — это заслуга полностью супруга. Знаю, что он очень любит, трепетно к ней относится, ну и, конечно, является неким её продюсером», — заявил Сергей.