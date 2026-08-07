Певец Стаса Пьеха накопил 21 штраф на 52 тысячи рублей
Певец Стас Пьеха управляет Mercedes‑Benz G‑Class G 500 2020 года выпуска и, как выяснилось, предпочитает быструю езду.
Стоимость такой немецкой машины варьируется в диапазоне 15–20 миллионов рублей. Как сообщает Super, камеры и инспекторы неоднократно фиксировали этот автомобиль.
Согласно сведениям сервиса «РосШтрафы», на транспортное средство выписали 21 штраф на общую сумму 52 187,5 рублей. Чаще всего певца наказывали за превышение скоростного режима — таких случаев насчитывается десять.
Ещё пять штрафов касаются неоплаченной парковки, четыре — остановки и стоянки в неположенном месте, два — игнорирования дорожных знаков или разметки. При этом 12 штрафов, которые выписали с 2025 года, остаются неоплаченными. Их общая сумма достигает 31 000 рублей.
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