«Вознестись»: Лидер «Миража» назвал виновных в скандале на концерте Билана

07 августа 2026, 18:15

Горбашов указал на режиссёра и художника в скандале вокруг концерта Билана

Алексей Горбашов (Фото: ВКонтакте @alexeygorbashov)

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов указал на тех, кто, по его мнению, может нести ответственность за скандал, возникший вокруг недавнего выступления Димы Билана.





В разговоре с «Газетой.Ru» Горбашов отметил, что все детали сценического оформления, которое вызвало нарекания зрителей, должны были просчитывать художник и режиссёр-постановщик шоу.

«Мне кажется, вполне понятно желание артиста вознести себя над толпой, почувствовать себя на крыше мира. В этом нет ничего удивительного. Но на таких мероприятиях работает большая команда — есть режиссёр-постановщик, художник. Мне кажется, эти вопросы, скорее, к ним. Они же должны были подсказать, что если взгромоздиться так высоко, то артиста будет плохо видно», — подчеркнул музыкант.