«Любила юморить»: Директор Началовой раскрыл жизнь певицы вне сцены

08 февраля 2026, 20:59

Концертный директор Началовой Сергеев рассказал про ее жизнь вне сцены

Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Концертный директор Юлии Началовой Константин Сергеев рассказал, что певица любила устраивать домашние праздники.





Привычка, не слишком характерная для многих знаменитостей. По его словам, Юля это обожала, а день рождения они традиционно отмечали в ресторане.





«Юля любила жизнь, любила юморить. Если они собирались в караоке, то пели смешные песни. Очень любили композицию из фильма «Не может быть»: «Только на снегу чёрные подковы, но от них вовек не будет счастья никакого», — пояснил собеседник «МК».