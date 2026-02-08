«Любила юморить»: Директор Началовой раскрыл жизнь певицы вне сцены
Концертный директор Началовой Сергеев рассказал про ее жизнь вне сцены
Концертный директор Юлии Началовой Константин Сергеев рассказал, что певица любила устраивать домашние праздники.
Привычка, не слишком характерная для многих знаменитостей. По его словам, Юля это обожала, а день рождения они традиционно отмечали в ресторане.
«Юля любила жизнь, любила юморить. Если они собирались в караоке, то пели смешные песни. Очень любили композицию из фильма «Не может быть»: «Только на снегу чёрные подковы, но от них вовек не будет счастья никакого», — пояснил собеседник «МК».
Отдельно он отметил ее отношение к дочери Вере. Началова души в ней не чаяла, но при всей нежности могла быть и строгой. День Веры расписывался почти по минутам — репетиторы, педагоги и дополнительные занятия.
Юлия также занималась с дочкой вокалом. По словам Сергеева, у микрофона она была уникальной. В записи песни «Вдаль за горизонт» с Ларисой Долиной исполнительница буквально «рисовала голосом» сложную музыкальную картину. Самую трудную партию она, вспоминает он, сделала за 15 минут — с первого дубля.