Достижения.рф

«Любила юморить»: Директор Началовой раскрыл жизнь певицы вне сцены

Концертный директор Началовой Сергеев рассказал про ее жизнь вне сцены
Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Концертный директор Юлии Началовой Константин Сергеев рассказал, что певица любила устраивать домашние праздники.



Привычка, не слишком характерная для многих знаменитостей. По его словам, Юля это обожала, а день рождения они традиционно отмечали в ресторане.

«Юля любила жизнь, любила юморить. Если они собирались в караоке, то пели смешные песни. Очень любили композицию из фильма «Не может быть»: «Только на снегу чёрные подковы, но от них вовек не будет счастья никакого», — пояснил собеседник «МК».

Отдельно он отметил ее отношение к дочери Вере. Началова души в ней не чаяла, но при всей нежности могла быть и строгой. День Веры расписывался почти по минутам — репетиторы, педагоги и дополнительные занятия.

Юлия также занималась с дочкой вокалом. По словам Сергеева, у микрофона она была уникальной. В записи песни «Вдаль за горизонт» с Ларисой Долиной исполнительница буквально «рисовала голосом» сложную музыкальную картину. Самую трудную партию она, вспоминает он, сделала за 15 минут — с первого дубля.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0