Любимый муж, беременность и смерть известной мамы — подробности жизни Анны Заворотнюк

Анна Заворотнюк (Фото: соцсети)
Сегодня Анне Заворотнюк исполняется 29 лет, это её первый день рождения без мамы — актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года от рака.
О детстве Анны, о том, как она пережила потерю близкого человека, кто стал её спутником жизни, а также о её беременности, читайте в материале «Радио 1».
Отец Анны — бизнесмен Дмитрий Стрюков, это второй муж Анастасии Заворотнюк. В этом браке родился и её младший брат Майкл. Позже, уже в сознательном возрасте, девушка возьмёт фамилию мамы.
В детстве Анна была пацанкой: лазала по деревьям, прыгала с тарзанки, постоянно ходила в синяках и ссадинах. В подростковом возрасте часто меняла имидж, делала пирсинг и татуировки.
Когда в отношениях Анастасии и Дмитрия начался разлад, Анну отправили учиться в Лондон.
В частной школе девушка получила прекрасное образование. Она сдала международный экзамен по английскому языку, что позволяло ей легко поступить в американский вуз, но девушка выбирает МГУ.
На втором курсе Анна бросает университет и улетает в Нью-Йорк, чтобы выучиться на продюсера.
Анна Заворотнюк (Фото: соцсети)
Сначала Анне пришлось нелегко вдали от дома, особенно было тяжело преодолеть языковой барьер.
Анна Заворотнюк стала популярной после посещения вместе с Анастасией премьеры фильма «Мамы» в Москве. Фотографии девушки разлетелись по Интернету, пользователи активно обсуждали её внешность.
Позже Анна стала получать интересные предложения. Так, девушку пригласили вести программу «Достать звезду» на телеканале «Домашний», а также позвали исполнить роль Леры в сериале «Закрытая школа».
Однако, дочь Анастасии Заворотнюк не хотела быть актрисой — её увлекал мир моды. Девушка часто рекламировала в блоге известные бренды, выступая в качестве модели, а в августе 2019-го открыла собственный шоурум.
Её мама тогда писала, что гордится дочкой, которая запустила с подружкой линию одежды и аксессуаров, и подчёркивала, что первая коллекция имела большой успех. Но через три месяца Анна сообщила, что вышла из проекта, а вскоре и сам магазин закрылся.
Анне Заворотнюк приписывали роман с Егором Кридом: девушка часто оказывалась в компании певца. Но была ли это любовь, или же пара просто готовила совместный творческий проект? Так или иначе, вскоре молодые люди перестали появляться вдвоём.
Анна Заворотнюк (Фото: соцсети)
Осенью 2014-го Анна начала встречаться с сыном предпринимателя Мансуром Джамалдаевым. Пара не скрывала свои отношения. Что произошло между молодыми людьми, неизвестно, однако в конце 2015 года Заворотнюк удалила из блога снимки с бойфрендом и под Новый год прилетела в Россию.
В 2017 году пользователи соцсетей заметили у девушки на пальце кольцо, которое напоминало обручальное, а в ноябре 2020-го она опубликовала фотографии в белом платье. Девушка не сообщила тогда, что выходит замуж. Намного позже Анна рассказала о своём избраннике.
В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. Младшей дочке актрисы Миле не было и года (родилась в браке с Петром Чернышёвым), когда о её болезни стали писать в СМИ.
Анна вместе с мамой Анастасией Заворотнюк и братом Майклом (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Анна старалась поддерживать брата и отчима в этот нелегкий период, сама же девушка, по её словам, переживала «большую драму», свою душевную боль пыталась подавить препаратами.
В декабре 2024 года Анна сообщила, что скоро станет мамой.
Анна Заворотнюк (Фото: соцсети)
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Была настоящим сорванцом
Отец Анны — бизнесмен Дмитрий Стрюков, это второй муж Анастасии Заворотнюк. В этом браке родился и её младший брат Майкл. Позже, уже в сознательном возрасте, девушка возьмёт фамилию мамы.
В детстве Анна была пацанкой: лазала по деревьям, прыгала с тарзанки, постоянно ходила в синяках и ссадинах. В подростковом возрасте часто меняла имидж, делала пирсинг и татуировки.
«Красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем переходила в чёрный. Даже не представляю, как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, особенно дедушка», — делилась своими воспоминаниями дочь Заворотнюк.
Лондон — Москва — Нью-Йорк
Когда в отношениях Анастасии и Дмитрия начался разлад, Анну отправили учиться в Лондон.
В частной школе девушка получила прекрасное образование. Она сдала международный экзамен по английскому языку, что позволяло ей легко поступить в американский вуз, но девушка выбирает МГУ.
На втором курсе Анна бросает университет и улетает в Нью-Йорк, чтобы выучиться на продюсера.
Анна Заворотнюк (Фото: соцсети)
Сначала Анне пришлось нелегко вдали от дома, особенно было тяжело преодолеть языковой барьер.
«Первый месяц был невообразимо тяжелым из-за языкового барьера, при том, что язык я знала очень хорошо. А вот на парах я практически всегда молчала, боялась совершить ошибку в построении предложения. Потом начала преодолевать свой страх. В течение второго месяца пребывания там я, наконец, встретила друзей. И жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учёбе и жизни в целом», — писала Анна в микроблоге.
Ведущая, актриса и дизайнер одежды
Анна Заворотнюк стала популярной после посещения вместе с Анастасией премьеры фильма «Мамы» в Москве. Фотографии девушки разлетелись по Интернету, пользователи активно обсуждали её внешность.
Позже Анна стала получать интересные предложения. Так, девушку пригласили вести программу «Достать звезду» на телеканале «Домашний», а также позвали исполнить роль Леры в сериале «Закрытая школа».
Однако, дочь Анастасии Заворотнюк не хотела быть актрисой — её увлекал мир моды. Девушка часто рекламировала в блоге известные бренды, выступая в качестве модели, а в августе 2019-го открыла собственный шоурум.
Её мама тогда писала, что гордится дочкой, которая запустила с подружкой линию одежды и аксессуаров, и подчёркивала, что первая коллекция имела большой успех. Но через три месяца Анна сообщила, что вышла из проекта, а вскоре и сам магазин закрылся.
«Со мной такое надёжное плечо»
Анне Заворотнюк приписывали роман с Егором Кридом: девушка часто оказывалась в компании певца. Но была ли это любовь, или же пара просто готовила совместный творческий проект? Так или иначе, вскоре молодые люди перестали появляться вдвоём.
Анна Заворотнюк (Фото: соцсети)
Осенью 2014-го Анна начала встречаться с сыном предпринимателя Мансуром Джамалдаевым. Пара не скрывала свои отношения. Что произошло между молодыми людьми, неизвестно, однако в конце 2015 года Заворотнюк удалила из блога снимки с бойфрендом и под Новый год прилетела в Россию.
В 2017 году пользователи соцсетей заметили у девушки на пальце кольцо, которое напоминало обручальное, а в ноябре 2020-го она опубликовала фотографии в белом платье. Девушка не сообщила тогда, что выходит замуж. Намного позже Анна рассказала о своём избраннике.
«Мы вместе уже почти семь лет! И в радости, и в горе. <…> я очень благодарна судьбе, что рядом со мной такое надёжное плечо. Может быть, когда-нибудь я смогу уговорить его выставить в соцсеть фотку, и вы увидите, какая мы красивая пара», — цитирует слова девушки издание StarHit.Последние несколько лет дочь Заворотнюк жила в Баку, а затем перебралась в ОАЭ со своим возлюбленным. Анна называет Дубай своей второй родиной.
Болезнь и смерть мамы
В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. Младшей дочке актрисы Миле не было и года (родилась в браке с Петром Чернышёвым), когда о её болезни стали писать в СМИ.
«Сказать, что у меня стресс — значит не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. <…> Я люблю всех и глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдут радость и счастье», — писала Анна в блоге.Девушка отказывалась комментировать самочувствие мамы и подчёркивала, что не согласится давать интервью по поводу её болезни, так как не желает превращать личную трагедию в шоу.
Анна вместе с мамой Анастасией Заворотнюк и братом Майклом (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Анна старалась поддерживать брата и отчима в этот нелегкий период, сама же девушка, по её словам, переживала «большую драму», свою душевную боль пыталась подавить препаратами.
«<…> мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия, угнетённое настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов», — призналась девушка.Тридцатого мая прошлого года Анна подтвердила, что её известной мамы больше нет.
«Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжёлыми, особенно последние несколько лет. И ей там действительно лучше», — рассказала Анна на 40-й день после смерти Анастасии.Во время похорон девушку сопровождал её муж — Тимур Исмаилов. После блогер провела несколько недель с родными и улетела с супругом в Дубай.
Подарок судьбы
В декабре 2024 года Анна сообщила, что скоро станет мамой.
Анна Заворотнюк (Фото: соцсети)
«Ваши ставки: мальчик или девочка? Мы уже знаем пол, у нас был очень милая гендер-пати для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели уже убедила всех близких в том, что чувствую, кто у нас будет. И оказалась права. Разрезали тортик из нашей любимой пекарни в Нью-Йорке. Часто устраивали там уютные свидания, когда жили в Америке», — поделилась своей радостью Анна.
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*Лицо, признанное в России иноагентом
Анастасия Ларина