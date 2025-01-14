Максим Галкин* забрал детей, оставив Пугачёву одну: раскол в семье и новые слухи о разводе звездной пары

Алла Пугачёва и Максим Галкин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Возможный развод артистов
Недавно комик отвёх своих детей, 11-летних Лизу и Гарри, кататься на лыжах в Альпы, но Пугачёву с собой не взял.
Несмотря на то, что Максим* выложил в соцсетях счастливых детей, которые наслаждаются настоящей зимой, часть пользователей засомневалась в искренности снятого видео, предположив, что оно постановочное.
Между тем слухи о разводе продолжают набирать оборот, особенно на фоне частых переездов семьи и попыток перевести активы за границу. Изначально они обосновались в Израиле, однако обострение конфликта в стране заставило их переехать на Кипр, где у них есть роскошный пентхаус.
Галкин* редко бывает в этом доме, так как часто ездит в США за заработками. Однако его концерты, как сообщают, собирают лишь половину залов, а в Вашингтоне и того меньше. Чтобы создать видимость большого количества зрителей, комик, по слухам, прибегает к помощи массовки.
Кроме того, сообщается, что певица собирается продать недвижимость на Кипре и переехать в Юрмалу. Максим*, в свою очередь, рассматривает вариант эмиграции в США, надеясь на расширение своей аудиторию. Разногласия между парой вызваны выбором места жительства. Их различия в планах на будущее также стали одной из причин напряженности в их отношениях.
Финансовые трудности
Алла Пугачёва значительную часть своего состояния вложила в недвижимость, которая находится в разных странах. Среди них — роскошный замок в деревне Грязь, который пара пытается продать уже долгое время. Стоимость жилища на данный момент составляет миллиард рублей, но, по мнению экспертов, найти покупателя будет крайне сложно.
«Никакого покупателя на него я не вижу. Это очень большой объект, содержание которого обходится очень дорого. С точки зрения местоположения, это деревня, никакой инфраструктуры там нет. Сомневаюсь, что замок можно продать за 500 миллионов рублей», — сообщил NEWS.ru почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.
Кроме замка в России Пугачёва владеет элитной недвижимостью на Кипре, в Израиле и США.
Также сообщается, семейная пара пыталась вывезти за границу антиквариат стоимостью 20 миллионов долларов. Среди ценностей — старинные картины, люстра, ваза и другие уникальные предметы. Имущество планировали отправить из московского аэропорта Шереметьево, однако в оформлении документов возникли сложности, что затруднило вывоз.
Не разводятся из-за денег
Очевидцы утверждают, что отношения между супругами оставляют желать лучшего: они часто общаются на повышенных тонах, и взаимопонимание между ними отсутствует.
Племянник певицы рассказал бывшей соседке Пугачёвой Лиди Панкрухиной, что артисты ведут раздельный образ жизни, даже находясь в одном доме. По его словам, артисты спят в отдельных спальнях, а главная причина, по которой они сохраняют брак — деньги.
«На первом месте у них деньги. Она их очень любит, и он тоже», — сказала Панкрухина в беседе с Teleprogramma.pro
Общение Пугачёвой с дочерью Кристиной Орбакайте
Недавно Орбакайте поздравила подписчиков с праздниками, опубликовав в своем блоге новые праздничные фотографии. Заслуженная артистка России позировала в белой шапке на фоне украшенных елок. К ней присоединились супруг Михаил Земцов и их дочь Клавдия.
Исполнительница хита «Перелетная птица» посвятила пост Старому Новому году, пожелав подписчикам мира и добра. Публикацию поддержала её мать Алла Пугачёва, оставив в комментариях смайлы в виде сердец и поцелуев.
Сама же Пугачёва, несмотря на все слухи о разводе, встретила Новый 2025 год в ресторане вместе с мужем.
* — внесен в реестр иностранных агентов в России
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