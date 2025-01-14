Максим Галкин* забрал детей, оставив Пугачёву одну: раскол в семье и новые слухи о разводе звездной пары

В семье известных российских звёзд — юмориста Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой — давно не всё ладно. Их отношение к России и её жителям вызвало множество негативных откликов, и это, по мнению некоторых, отразилось и на их семейной жизни. Пара, которую называют «предателями» часто критиковала свою родину, и теперь всё чаще появляются слухи об их разводе. «Радио 1» расскажет, ​что происходит ​в семье ​артистов и почему Галкин* ​не взял жену ​с собой на отдых.