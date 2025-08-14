«Светят костыли и коляска»: Врач раскрыла, что ждёт актёра Бориса Щербакова после травмы
Актёр Борис Щербаков может остаться инвалидом после перелома шейки бедра
Известный актёр Борис Щербаков получил серьёзную травму — перелом шейки бедра в результате падения дома. После операции в НИИ скорой помощи им. Склифосовского артист находится в больнице. Врачи не исключают, что он может навсегда потерять возможность ходить без посторонней помощи.
В беседе с Общественной Службой Новостей врач-травматолог Надежда Чернышева объяснила, что в пожилом возрасте такие переломы заживают очень медленно, а полное восстановление не всегда возможно.
«Если у Щербакова серьёзный перелом, то он сможет ходить лишь спустя год, а может, и больше, либо ему светят костыли и коляска», — рассказала Чернышева.По её словам, реабилитация займёт 8–12 месяцев, а первые месяцы актёру потребуется строгий постельный режим, затем — передвижение на костылях. Лишь через полгода появится шанс на самостоятельную ходьбу.
Однако врач предупредила: если актёр повторно повредит шейку бедра, это может окончательно лишить его возможности передвигаться без посторонней помощи.