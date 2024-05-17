Малафеев заявил о непреодолённом кризисе «Зенита»

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Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что «Зениту» так и не удалось преодолеть игровой кризис.
«Победа над ЦСКА и выход в финал Кубка России — хороший результат. Команда показала характер, желание. Но говорить о том, что кризис в игре полностью преодолён, пока рано. Два оставшихся матча в чемпионате будут очень сложными. «Ахмат» в Грозном — всегда непростой соперник, «Ростов» — тоже», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Малафеев.
Он отметил, что если команда хочет завоевать чемпионство, то этих соперников нужно обыграть, хоть это совсем нелегко.
Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что тренеру команды Сергея Семака можно «перезапустить» карьеру.
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