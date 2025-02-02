«Пока ты можешь это выносить, ты должен это делать»: дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала об уходе за матерью

Анна и Маргарита Тереховы (фото: соцсети)
Более 10 лет звезда отечественного кинематографа Маргарита Терехова не появляется на экранах. Всему виной прогрессирующая болезнь Альцгеймера, из-за которой актриса не узнаёт родных и близких.
Дочь 82-летней артистки признаётся, что ей очень тяжёло наблюдать за ухудшением состояния мамы. Однако женщина старается сохранить оптимизм и держаться, однако порой негативные мысли всё же одолевают её.
Она отметила, что несмотря на неизлечимую болезнь мама сохранила невероятный характер, она по-прежнему необыкновенная и сильна духом.
Анна с грустью вспоминает те дни, когда, будучи маленькой, проводила вместе с мамой время на съёмочной площадке. Ей удалось стать свидетельницей рождения серии фильмов о мушкетерах.
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«Главное – не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня всё это было. Хотя и сейчас это у меня есть, но надо жить, пока человек рядом с тобой, пока ты можешь это выносить, ты должен это делать», – откровенно поделилась дочь Тереховой в передаче «Однажды…» на НТВ.
Она отметила, что несмотря на неизлечимую болезнь мама сохранила невероятный характер, она по-прежнему необыкновенная и сильна духом.
Анна с грустью вспоминает те дни, когда, будучи маленькой, проводила вместе с мамой время на съёмочной площадке. Ей удалось стать свидетельницей рождения серии фильмов о мушкетерах.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова