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«Пока ты можешь это выносить, ты должен это делать»: дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала об уходе за матерью

Дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала об уходе за матерью
Анна и Маргарита Тереховы (фото: соцсети)

Анна и Маргарита Тереховы (фото: соцсети)

Более 10 лет звезда отечественного кинематографа Маргарита Терехова не появляется на экранах. Всему виной прогрессирующая болезнь Альцгеймера, из-за которой актриса не узнаёт родных и близких.
Дочь 82-летней артистки признаётся, что ей очень тяжёло наблюдать за ухудшением состояния мамы. Однако женщина старается сохранить оптимизм и держаться, однако порой негативные мысли всё же одолевают её.

«Главное – не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня всё это было. Хотя и сейчас это у меня есть, но надо жить, пока человек рядом с тобой, пока ты можешь это выносить, ты должен это делать», – откровенно поделилась дочь Тереховой в передаче «Однажды…» на НТВ.


Она отметила, что несмотря на неизлечимую болезнь мама сохранила невероятный характер, она по-прежнему необыкновенная и сильна духом.

Анна с грустью вспоминает те дни, когда, будучи маленькой, проводила вместе с мамой время на съёмочной площадке. Ей удалось стать свидетельницей рождения серии фильмов о мушкетерах.

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Режиссёр раскрыл, какая роль точно не достанется Юре Борисову
Юра Борисов не сыграет Михаила Лермонтова в фильме Павла Лунгина
02 февраля 2025, 18:35

Юра Борисов (фото: соцсети)

Многие российские и зарубежные режиссёры захотели видеть Юру Борисова в своих проектах после того, как его номинировали на премию «Оскар». Однако исключением стал Павел Лунгин, который готовится к съёмкам фильма о Михаиле Лермонтове.
Народный артист России в беседе с ТАСС сообщил, что в конце 2025 года приступит к съёмкам новой киноленты. Пока что режиссёр окончательно не определился с актёрским составом, однако заявил: «Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может».

Действительно, Борисов сыграл главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Картина выйдет в прокат уже 14 февраля.

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#съёмки
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Лариса Долина поделилась ощущениями после императорской ванны
02 февраля 2025, 17:57

Лариса Долина (фото: соцсети)

Лариса Долина после новогодних корпоративов отправилась на оздоровительный отдых в санатории в Кисловодске. Звезда прихватила с собой дочь и внучку.
Родственники в течение 10 дней проходили различные расслабляющие процедуры. Долина решила уделить внимание своей уставшей от постоянного грима коже, поэтому обратилась к косметологам. Судя по её сияющей коже на новых фотографиях, специалисты справились с задачей. Не зря Лариса Александровна уже не первый год посещает этот санаторий.

Однако особое впечатление на певицу произвела ванна с экзотическим названием и эффективным действием на весь организм.

«Есть там ванна под названием Каракалла. Там очень много массажей подводных, это очень расслабляет, и мышцы все работают. Такая струя сильная бьет прям. Сначала больно, а потом привыкаешь», – поделилась звезда.
Ванна получила такое название в честь римского императора Септимии Бассиана Каракалла, который соорудил знаменитые Антонионовы термы.

Исполнительница осталась в восторге и от самого Кисловодска. Она насладилась уникальным мягким климатом, при котором даже в январе температура воздуха составляет 13-15 градусов.

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#шоу-бизнес
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«Из бурных 90-х»: чем живет сегодня рокер Найк Борзов
Популярный в 90-е рокер Найк Борзов рассказал о своей нынешней жизни
02 февраля 2025, 17:41

Найк Борзов (Фото: соцсети)

В 90-е годы исполнитель Найк Борзов пользовался огромной популярностью. На всех радиостанциях звучал его трек «Я – маленькая лошадка», позднее – песни «Три слова» и «Верхом на звезде». Рок-музыкант собирал стадионы и легко разбивал девичьи сердца.
Сейчас 52-летний Найк Борзов заметно изменился: он ушел от дерзкого образа рокера, немного постарел, пересмотрел свой образ жизни, завязав с вредными привычками. Преодолевать себя ему нравится, рассказал артист.

«У меня есть несколько аскез. Постоянная внутренняя борьба — это самое интересное, что может быть в жизни, то, что тебя держит в тонусе», — говорит музыкант.

Вспоминая о бурных 90-х, Найк признался, что ни в чем не отказывал себе, был знаком со многими криминальными авторитетами в своем городе.

«Я жил в городе Видное, это Подольские и Солнцевские группировки, самые кровожадные в то время. Все эти чуваки не то, что друзья, мои знакомые. Бандиты, менты — это всё мои одноклассники», - рассказал Борзов в передаче «Однажды…» на НТВ.

Напомним, у Найка Борзова есть дочь Виктория. С женой Русланой отношения не сложились и пара рассталась, но долгое время делала вид, что все в порядке.

«Когда Вике было лет 14-15, она стала обо всем догадываться, задавать наводящие вопросы, и мы ей деликатно обо всем рассказали, объяснив, что она ни в чем не виновата», — рассказывал музыкант.

Найк Борзов (Фото: соцсети)

В завершение беседы повзрослевший рокер подчеркнул, что к только к 30 годам понял, что надо менять образ жизни и выбрал трезвость для последующей жизни. Впрочем, многие не приходят к этому и в более зрелом возрасте.

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Исполнительница хита Sigma Boy может спеть с Doja Cat и другими звёздами
02 февраля 2025, 17:26

Светлана Чертищева и Мария Янковская (фото: соцсети)

Автор хита Sigma Boy Михаил Чертищев рассказал, что его дочь получает предложение о сотрудничестве с крупнейшими зарубежными лейблами Universal, Warner и Sony. Также компании предлагали записать исполнительницам фиты со звёздами мирового масштаба.
По словам продюсера, его 12-летняя дочь Светлана может записать совместные треки со знаменитыми артистами. Так, ей уже предлагали записать фиты с Doja Cat и Шоном Полом, а диджей Давид Гетта предложил сделать ремикс на песню Sigma Boy.

При этом сама исполнительница отметила, что желает сделать коллаборацию с артистами Bbno$ и Билли Айлиш, а также с группой Imagine Dragons. Девушка заявила, что очень любит их песни и считает музыку классной.

15 января хит Sigma Boy в исполнении Светланы Чертищевой и Марии Янковской попала в топ-10 чарта Billboard.

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Проблемы с сердцем, финансирование ВСУ и тоска по России: как живет Борис Гребенщиков* после переезда в Великобританию
02 февраля 2025, 16:39

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)

Вот уже как несколько лет сбежавшие заграницу иноагенты разными способами стараются напомнить публике о себе. Инаугурация 47 президента США Дональда Трампа вызвала огромные волнения среди беглецов.

«Скребут кошки на сердце»

Сначала бодибилдер и блогер Александр Шпак* уверил общественность, что не собирается оказаться депортированным из Лос-Анджелеса, потом голос прорезался и у актера Алексея Панина**, а затем и у артиста Артура Смольянинова**.

Решил высказаться и музыкант Борис Гребенщиков*.

Проживающий практически в самом сердце столицы Великобритании артист сознался, что сильно скучает по России, но вернуться на Родину он не может — после всего сказанного возвращаться в Москву ему просто-напросто опасно, уверен Гребенщиков*.

«Очень скребут кошки на сердце, когда думаешь о том, что вот Новосибирск, а вот Екатеринбург, а вот Мурманск, Архангельск. Хочется, хочется очень, мы скучаем по ним. Но в данный момент это не то, что невозможно, а просто опасно», — поделился Борис в интервью.

Однако вопреки ожиданиям певца, его откровения вызвали не жалость и сострадание, а совершенно противоположный эффект.

Страданиями музыканта в то же время заинтересовалась главный редактор «Регнума» Марина Ахмедова.

Марина Ахмедова (Фото: соцсети)


В Tелеграм-канале «Специально для RT» Ахмедова намекнула, что дни иноагентов и в Европе, а, тем более, в РФ, сочтены.

Однако проблема оказалась не в том, что музыканты и актеры делали провокационные заявления. Артисты пытаются усидеть на двух стульях. Когда же за рубежом начались неприятности, то Макаревич*, Гребенщиков* резко сменили свою позицию.

«Эти люди имеют привычку незаслуженно сравнивать себя с волной российской эмиграции прошлого века, но не читают их трудов, их дневников», — написала Ахмедова.

Главный редактор «Регнума» привела в пример роман «Дар» Набокова. Ахмедова подчеркнула, что в произведении показыны все стадии тоски по Родине.

«Когда жизнь на новом месте успокаивается, а ощущение новизны проходит, в жизнь незаметно прилетает легкокрылая бабочка по имени Тоска. Машет, машет своими крылышками, и вроде так это красиво: вон тебе Амстердам, вон Гаага — и крылышки вроде легкие, а ощущение, будто кошачьими когтями душу схватили, исцарапали и не отпускают», — обратила внимание Ахмедова.

Журналист уточнила, что русские классики уже все рассказали и об очаровании Парижа или Нью-Йорка. Писатели держали в голове мысль, что в любой момент они могут уехать в Новосибирск или Архангельск.

«А для Макаревича* и Гребенщикова* эти города теперь — мечта недостижимая», — написала Ахмедова.

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)


Много лет стремился к переезду

Практически три года назад Гребенщиков* одним из первых отказался от России и уехал в Великобританию.

Некоторое время музыкант старался построить карьеру заграницей, но усилия не принесли плодов.

В интервью Гребенщиков* постоянно выстраивал образ довольного жизнью артиста. Он говорил, что переезд назревал давно, несколько лет Борис* потратил на оформление документов, а уехав из России, особо ничего не потерял.

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Но из музыкального коллектива, благодаря которому он получил широкую известность, он все же ушел. Группу Гребенщиков* покинул из-за расхождения взглядов на специальную военную операцию, которую РФ начала в 2022 году.

Еще в советское время артист много говорил о своей прозападной позиции. Поэтому, когда музыкант уехал в Европу, то публика не так сильно удивилась. Еще больше 20 лет назад Борис Гребенщиков* не стеснялся шутить над образом патриота.

«Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить. А стены родные только в тюрьме помогают. Так, где бы я ни был — там мой дом», — поделился он на американском телевидении.

Потом Гребенщиков* стал постепенно уходить в тень и решил отправиться гастрольный тур по Европе.

Вдруг у артиста начались проблемы со здоровьем: он отправился в больницу прямо со сцены. Через некоторое время музыканта снова госпитализировали. Оба раза он попал в медицинское учреждения из-за проблем с сердцем.

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)


«Человеку без близких людей и родной земли плохо»

Сейчас Гребенщиков* уверяет, что разность взглядов с россиянами его вовсе не волнует. Говорит, что все имеют права думать так, как считают нужным для себя. За некоторых звезд, покинувших Родину в тяжелый момент, он даже радуется.

Якобы, это хорошо, что заграницей никто из иноагентов и беглецов не собирает огромные толпы — там все равно не видно всех людей, а лишь «первые пять рядов».

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Сергей Галанин, лидер группы «СерьГа», в беседе с «Абзацем» дал совет Борису Гребенщикову*, лидеру музыкального коллектива «Аквариум», в связи с его 70-летием. Галанин предложил покинувшему Родину обратиться к близким людям для нахождения душевного спокойствия.

«У него загвоздка душевная. Не все дорогие люди рядом с ним, он их покинул — в этом вся беда. Человеку без близких людей и родной земли плохо, потому что именно они дают сил. По этой причине пожелаю ему здоровья — подпитка извне же закончилась», — полагает Сергей Галанин.

С протестом по жизни

В начале сотрудничества с американским лейблом Гребенщикова* активно готовили к выходу на западную сцену. Среди мероприятий готовилась запись интервью на популярном в США шоу «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом».

После выступления, Дэвид Леттерман задал неловкий вопрос: «Много ли вы заработали?».

Для Бориса Гребенщикова* вопрос оказался неожиданным. Он кратко ответил: «Нет», после чего, казалось, потерял интерес к беседе.

Леттерман предпринял попытку вернуть внимание музыканта, упомянув о внушительных гонорарах западных артистов. На это музыкант ответил: «Может, поэтому ваш рок-н-ролл такой скучный?».

Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» всегда были далеки от скучного рок-н-ролла. Их выход на сцену на первом официальном рок-фестивале в СССР, где они валялись на полу, переставляли инструменты и имитировали автоматную очередь, признали непристойным. Это стоило Гребенщикову* работы и членства в Комсомоле.

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)


Однако с середины 1980-х годов группа шагнула новую эру — эру «квартирников». Эти концерты, которые проводили в обычных квартирах, быстро стали популярными.

Поклонники «Аквариума» почти ломали двери в попытках попасть на выступления, поскольку места всегда было мало. Перед каждым концертом собирали деньги на новую дверь, понимая, что старая не выдержит толпы фанатов.

В то время музыкант жил на два города — Ленинград и Москву. Тогда Гребенщиков* ездил по СССР, нелегально выступая в квартирах. Место проведения нередко объявлялось в последний момент, прибавляя атмосферы интриги и ажиотажа.

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Артист заявил, что статус иноагента его не пугает, так как он не планирует возвращаться в Россию.

После начала спецоперации Борис Гребенщиков* много раз нелестно высказывался о своих бывших соотечественниках, используя даже слово «фашисты». Тогда же он проводил концерты, направленные на сбор денег для Украины.

Поначалу средства предназначалась непосредственно ВСУ, но позже музыкант отметил, что его благотворительность носит только гуманитарный характер.

Его новый проект, который включает композиции популярных западных исполнителей, направлен на финансирование строительства крупнейшей детской больницы на Украине.

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*-внесены в реестр иностранных агентов в России

** внесены в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в России
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#великобритания
#концерт
#музыкант
#артист
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Валерия Ланская раскрыла секреты сохранения молодости
02 февраля 2025, 16:09

Валерия Ланская (фото: соцсети)

38-летняя актриса Валерия Ланская поделилась своими методами ухода за собой. Ей часто приходится работать с гримом, который негативно влияет на состояние кожи, однако Ланской удалось найти эффективные способы восстановления красоты после съёмок.
«Домашний уход. Крема, маски. Раз в 4-5 месяцев хожу к косметологу на мезотерапию. Питаю и восстанавливаю кожу изнутри и стараюсь придерживаться сбалансированного питания», – поделилась актриса.
Вместе с этим Ланская подчеркнула, что ничего не имеет против пластических операций, но пока ей не приходило в голову делать что-то подобное.

Она добавила, что сейчас технологии стремительно совершенствуются.

Кроме того, артистка отметила, что поддерживает физическую форму благодаря работу в театре. Она работает в жанре мюзикла, который требует значительный физических усилий, особенно когда роли исполняются в тяжёлых костюмах.

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Предательство Нагиева, смена фамилии и разлука с дочерью: как живет Сергей Рост из «Осторожно, модерн!» и почему закрыли легендарное шоу
02 февраля 2025, 15:48

Сергей Рост (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Рост (ранее Титивин) — актёр театра, кино и телевидения, сценарист, теле- и радиоведущий, а также театральный режиссёр. Многие зрители знают Роста по его участию в комедийном телесериале «Осторожно, модерн!». Однако более 20 лет назад проект был закрыт, общение с Нагиевым прекратилось, и Рост исчез из поля зрения публики.
О том, что стало причиной конфликта между давними друзьями и о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».

Фамилию Рост придумал Нагиев


Сергей Титивин родился в семье, где не было людей, связанных с искусством. Его родители были инженерами, но он с ранних лет мечтал стать актёром. После школы юный Сергей пошел учиться актерскому мастерству в Ленинградский театральный институт. Правда, актерский факультет пришлось сменить на режиссерский – педагоги заявили, что с такой внешностью он вряд ли сможет стать звездой экрана и сцены. Причина в том, что рост артиста составляет всего 165 сантиметров, и он всегда был склонен к полноте, то есть не совсем соответствовал общепринятым стандартам внешности для актёров.

Во время обучения в театральном институте Сергей встретил Дмитрия Нагиева на одном из студенческих мероприятий на долгие годы став его другом и соратником. Говорят, что именно Нагиев посоветовал Титивину взять себе фамилию Рост. Это помогло ему преодолеть давний комплекс и превратить его в достоинство.

В 1991 году Сергей начал работать на недавно появившейся радиостанции «Модерн» в качестве ведущего. Там его ожидал неожиданный сюрприз — Нагиева тоже позвали на работу. Вместе с ним работали Алла Довлатова и Геннадий Бачинский. Сергей рассказывал журналистам, что те пять лет, что он провёл на радио, всегда вспоминает с приятной грустью. У ведущих была полная свобода в творчестве – они могли свободно импровизировать в эфире. Программы демонстрировали высокие показатели, и руководители решили, что пришло время представить ведущих публике на телевидении.

«Осторожно, модерн!»


Дмитрий Нагиев и Сергей Рост (Фото: скриншот шоу «Осторожно, модерн!»)

В 1995 году на телевидении стартовало шоу, которое изначально носило название «Полный модерн». В начале проект представлял собой беседы ведущих, которые предваряли музыкальные видео. Однако такой формат не нашёл отклика у аудитории. В отличие от него, полноценное скетч-шоу о безумном семействе, в котором Росту нередко приходилось играть женские роли, вызвало интерес у зрителей. Сергей, работая в шоу, не только блистал в главной актерской роли, но и создал около трёхсот сценариев для проекта.

В начале 2004 года проект «Осторожно, модерн!» был прекращён из-за конфликта главных героев шоу. Дмитрий Нагиев настаивал на том, чтобы Рост оставался только сценаристом, а роли в сериале должны были играть приглашённые звёзды кино и эстрады. Рост не согласился с таким предложением. Были так же разговоры о финансовых разногласиях между актерами. Якобы Рост попросил увеличить ему гонорар, а Нагиев на это не согласился.

«Дима, с одной стороны, это моя самая сильная человеческая привязанность была в жизни, если оглядываться в прошлое. И, соответственно, самое мое сильное разочарование в людях, в дружбе и вообще во всем. Такой боли, таких ударов, какие он мне наносил, мне не наносил никто. И никто так не предавал, не унижал, не оскорблял меня. Это, конечно же, невозможно забыть. Но можно со временем по-другому воспринимать. Более весело, что ли, потому что все мы должны быть в этом мире очень стрессоустойчивыми», — цитирует слова Сергея издание starhit.ru.

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Личная жизнь


Сергей Рост (Фото: соцсети)

Артист не был замечен в публичных отношениях и громких разрывах. В связи с тем, что он часто исполнял женские роли в спектакле «Осторожно, модерн!», некоторые даже предполагали, что он нетрадиционной ориентации*.

Но на самом деле актеру долго не везло в любви. Одна из его возлюбленных не ответила на его чувства и связала себя узами брака с другим мужчиной. Другая решилась на измену во время совместного отдыха. Третья же выбрала переезд в США, вместо семейной жизни с Ростом.

В 2008 году Сергей встретил юную журналистку Ольгу и сразу же почувствовал, что его сердце наполнилось любовью. Возрастная разница в 20 лет не стала препятствием для 43-летнего актёра, когда он встретил свою будущую жену. Он проявлял внимание и заботу, устраивая для неё романтические свидания — приглашал на концерты, в кино и театр. В 2010 году Ольга и Сергей стали мужем и женой, а через год у них появилась на свет дочь Алиса.

Счастье в семейной жизни Сергея Роста продлилось недолго. Жена актёра испытывала сильную ревность, и на фоне постоянных ссор и конфликтов в 2020 году супруги официально расторгли брак. В 2021 году в эфире программы «Судьба человека» Рост рассказал о том, что его бывшая супруга не позволяет ему видеться с дочерью. Ольга сократила их общение до минимума, а спустя год и вовсе переехала с дочерью жить на Бали. Так Сергей Рост остался в одиночестве.

Сергей Рост сейчас


Сергей Рост (Фото:sergeyrost.ru)

Артист продолжает выступать на сцене и сниматься в кино. Сейчас его фильмография насчитывает более 40 ролей. Среди последних работ актёра можно выделить такие фильмы, как «Проклятый чиновник», «Сюрприз для покойника», «Цирк!», «Мужчина к Новому году» и «Нереалити». Сергей Рост утверждает, что секрет счастья уже давно раскрыт.

«Нужно иметь работу, куда хочется идти, и иметь дом, в который хочется возвращаться. Это все, что нужно человеку», — отмечает актер.

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Певец Александр Буйнов вспомнил, как проиграл машину в карты в 80-х
02 февраля 2025, 15:37

Александр Буйнов (фото: соцсети)

Певец Александр Буйнов вспомнил, как при Льве Лещенко проиграл машину в карты в 1980-х годах. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».
Буйнов рассказал, что он играл в карты вместе с музыкантом, который оказался мошенником, играя «на две руки». Свидетелем этого был Лев Лещенко.

Певец признался, что редко играет в карты, но тем вечером вошёл в азарт. В итоге, артист проиграл целый автомобиль, который стоял порядка пяти тысяч рублей.

Вскоре Буйнову удалось отыграться, после того, как один из знакомых предложил ему играть в блеф. В результате ему удалось отыграть порядка пяти тысяч рублей и даже уйти в плюс на пятьсот рублей.

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Машков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»
Владимир Машков объяснил, почему Юру Борисова номинировали на «Оскар»
02 февраля 2025, 15:29

Владимир Машков (Фото: соцсети)

32-летний российский актёр Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» в фильме «Анора». Владимир Машков прокомментировал номинацию коллеги по цеху на самую престижную кинопремию.
В разговоре с ТАСС народный артист РФ сказал, что залог успеха Юры Борисова — в его таланте, а также не в последнюю очередь в коллективе, в который он попал, в съемочной группе и даже в техническом оборудовании.

«Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — отметил Машков.

Артист также добавил, что на Западе начинают интересоваться российскими актерами, и выразил надежду, что талант нашего соотечественника будет замечен и оценен по достоинству.

«Но это в любом случае еще один шаг к тому, чтобы обратить внимание на величайшую театральную и кино-страну Россию», — заключил Машков, которому есть с чем сравнивать, так как он и сам немало снимался в Америке.

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