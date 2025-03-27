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«Любить или быть любимой?»: звезда «Дома-2» рассказала о новом ухажере

Участница «Дома-2» Марина Африкантова рассказала о новом ухажёре
Марина Африкантова (Фото: Instagram*/marina_afrika)

Марина Африкантова (Фото: Instagram*/marina_afrika)

Звезда телестройки «Дом-2» Марина Африкантова познакомилась с ухажером, с которым, по словам знаменитости, они похожи как две капли воды. Об этом она написала в социальных сетях.
«Если бы нужно было выбирать — любить или быть любимой? Я бы выбрала быть любимой и влюбилась бы в отношение мужчины ко мне», — заявила девушка.
Она добавила, что мужчина работал и не пил, а рабочий созвон у него произошел аж в четыре утра. Африкантова подчеркнула, что испытывает «нереальные эмоции», однако не загадывает наперед. При этом она также рассказала, что мужчина приглашал ее во Вьетнам и даже купил билет, но затем улетел в Австралию для восстановления кредитки. Африкантовой, с ее слов, было грустно, но она переключилась на свои желания.

«И знаете что произошло? Ночью мне приходит сообщение: «Марина, я думаю, прилететь к тебе обратно в Таиланд». И он вернулся», — заключила Африкантова.
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#новости
«Меня преследуют»: Егор Крид пожаловался на слежку
Певец Крид заявил, что его преследует поклонница
27 марта 2025, 20:43

Егор Крид (фото: Телеграм @egorkreed)

Певец Егор Крид признался, что у него есть поклонница, которая преследовала его не только по всей России, но и за ее пределами. По его словам, после недавно проведенной беседы девушка успокоилась и пока не давала о себе знать.
«У меня есть одна фанатка, которая меня преследует практически всегда. Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь», — поделился артист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Крид добавил, что однажды его пригласили на мероприятие в Дубае в качестве ведущего. Сталкерша смогла найти его даже там.
«Как она смогла найти это место и район, в котором мы остановились — до сих пор диву даюсь. Она пыталась попасть ко мне в номер», — отметил певец.
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#шоу-бизнес
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«Я сидела в эфире голая»: Яна Поплавская вспомнила курьезный случай на съемках
Яна Поплавская вспомнила курьезный случай на съемках
27 марта 2025, 19:05

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская вспомнила один из самых курьезных моментов своей карьеры, передает «Жизнь». Во время съемок программы «Времечко» костюм телеведущей буквально развалился в прямом эфире, оставив ее перед камерами без верхней одежды.
«Это был настоящий кошмар. Мне выдали красивый шёлковый костюм напрокат, но топ оказался слишком большой. В последний момент режиссер уговорил меня снять лифчик, пообещав, что под пиджаком ничего не видно», — пояснила актриса.

По ее словам, во время эфира пуговица пиджака оторвалась, топ сполз, и ведущая осталась с обнаженной грудью перед камерами. Поплавская утверждает, что она продолжила читать текст, словно ничего не случилось. В это время коллеги смеялись над ней, что оскорбило артистку.

После этого эфира Яна долго не могла успокоиться.

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#актриса
#одежда
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Обвинение запросило для Депардье полтора года тюрьмы по делу о домогательствах
27 марта 2025, 18:21

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Полтора года условно запросила французская прокуратура по делу о домогательствах для актера Жерара Депардье. Об этом проинформировали журналисты TF1.
Также обвинители потребовали штраф в 20 тысяч евро, испытательный срок на три года, компенсацию гражданским сторонам процесса, принудительное лечение у психолога и зарегистрировать знаменитость в реестре сексуальных преступников.

Перед этим депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов призывал лишить российского гражданства Жерара Депардье. Парламентарий назвал звезду «жмотом» и отметил, что артист решил приехать в Россию после того, как во Франции ввели налог на богатых. Миронов подчеркнул, что в России к Депардье «душевно отнеслись».

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Борьба с раком, потеря любимого мужа и депрессивное состояние: где сейчас певица Диана Гурцкая

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#звёзды
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Борьба с раком, потеря любимого мужа и депрессивное состояние: где сейчас певица Диана Гурцкая
27 марта 2025, 17:52

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

Жизнь Дианы Гурцкой похожа на непрекращающуюся борьбу. Слепота вынудила ее доказать всему миру, что она может состояться в профессии, а потеря любимого мужа в 2023 году заставила певицу учиться жить дальше.
О том, как сложилась жизнь исполнительницы — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Ее отец работал шахтёром, а мать — учительницей. У Дианы есть два брата Джамбул, Роберт и сестра Элисо.

О тяжелом недуге девочки родители узнали практически случайно. Однажды, сидя на диване, Диана не смогла сориентироваться и неожиданно для всех упала с приличной высоты. Только тогда взрослые осознали, что у дочери есть проблемы, поэтому решили отвели ее к врачу. Медики поставили диагноз — врожденная слепота. Позже мама и папа скажут Диане, что ее слепота — это дар, который поможет ей в будущем.

Стоит отметить, что именно родители смогли привить девочке любовь к музыке. Уже в восемь лет она решила, что станет музыкантом. В то время Диана уже была ученицей тбилисского интерната для незрячих и слабовидящих детей. Близкие Гурцкаи убедили педагогов начать заниматься с ней отдельно, что принесло свои плоды. Диана быстро освоила пианино и запела.

Ее дебют состоялся в 1988 году — 10-летняя Диана выступила вместе с грузинской певицей Ирмой Сохадзе в Тбилисской филармонии. После этого девочку стали приглашать на различные конкурсы. В 1995 году Гурцкая получила специальный приз музыкального конкурса «Ялта — Москва — Транзит». В 1999 году Диана окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных.

Карьера


Дебютная пластинка Дианы Гурцкаи «Ты здесь» вышла в 2000 году, а уже через несколько лет исполнительница выпустила второй альбом — «Ты знаешь, мама». Всего в дискографии певицы более десяти студийных альбомов.

В 2005 году Диана организовала благотворительный фонд «По зову сердца» и стала его почетным председателем. Организация оказывает медицинскую помощь и поддержку в творческом развитии незрячим и слабовидящим детям.

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

Через три года Гурцкая прошла национальный отбор и отправилась представлять Грузию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2008». Она заняла 11 место, а также стала первой незрячей исполнительницей на этом конкурсе.

В 2011-м певица стала членом Общественной палаты Российской Федерации, возглавив комиссию по поддержке семьи, детей и материнства. Спустя два года ее назначили членом комиссии при президенте России по делам инвалидов.

В 2014 году по приглашению руководства страны она стала послом зимней сочинской Олимпиады. Чуть позже в этом же году вышел клип Дианы на песню «Тебя теряю» — особенность этого ролика заключалась в том, что артистка была без очков — глаза прикрыли кружевной вуалью и венками.

В 2018 году Гурцкая стала художественным руководителем собственного Центра социальной интеграции. В том же году выступила доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2019 году Гурцкая возглавила комиссию по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты.

В 2022 году вместе с Любовью Успенской Диана исполнила композицию «По полюшку». В апреле 2022 года исполнительнице присудили звание «Народный артист Российской Федерации».

Личная жизнь


Диана Гурцкая неоднократно рассказывала, что долго не могла построить отношения с молодыми людьми из-за своего недуга. В 2002 году ее жизнь кардинально изменилась благодаря Ирине Хакамаде, которая познакомила ее с юристом Петром Кучеренко. Сначала они просто работали вместе над одним проектом, после чего сдружились, а затем начался их роман.

21 сентября 2005 года влюбленные поженились, а 29 июня 2007 года в семье родился сын Константин.

Диана Гурцкая с сыном Константином (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

В 2018-м Диана пришла в программу Елены Малышевой «Жить здорово», где сообщила о борьбе с раком. Как выяснилось, во время планового осмотра врачи обнаружили у нее опухоль и срочно начали обследование. Операцию по удалению провели через несколько дней.

Певица поделилась, что и у мамы, и у сестры были обнаружены онкологические заболевания, которые привели их к смерти. Спустя время врачи не подтвердили страшный диагноз у исполнительницы.

Семья пережила много трудностей, однако Диана и Петр всегда были вместе. Но в 2023 году случилась страшная трагедия, от которой Диане тяжело оправиться и по сей день.

20 мая 2023 года Петр Кучеренко скончался на борту самолета, выполнявшего рейс из Кубы в РФ. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти мужчину не удалось. О смерти супруга Диане сообщил ее брат Роберт.

Трагедия с мужем совсем выбила из колеи знаменитую певицу. Она перестала появляться на публике, не общалась с журналистами и не вела соцсети. Чуть позже певица решила рассказать, как живет после смерти любимого мужа.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

«Никогда не смириться и не поверить, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода… Никогда не услышу: «Как твои дела?» Никогда — страшное слово. Ежедневно я благодарю тебя за то счастье, которое ты подарил, за нашего сына. Буду любить тебя всегда. Всегда. И точно знаю, что где-то глубоко в этой тишине все ещё звучит твой голос», — сообщила звезда.

Чем Диана Гурцкая занимается сегодня


Ранее Диана Гурцкая в одном из интервью сообщила, что на данный момент она сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. По словам артистки, погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает справиться с грустными мыслями.

В начале этого месяца певица стала одной из героинь выставки «Женщины: от мечты к вершинам». В среду, 26 марта 2025 года, Диана Гурцкая приехала на открытие выставки в Москве, посвященной деятелям культуры и искусства времен ВОВ.

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Истощен и лечится в Нью-Йорке: Левон Оганезов изменился до неузнаваемости из-за болезни
27 марта 2025, 17:50

Левон Оганезов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Пианист Левон Оганезов недавно предстал перед зрителями в непривычном виде. Его появление по видеосвязи из Нью-Йорка в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» стало настоящим шоком для многих: вместо привычного бодрого артиста — изможденный человек с усталыми чертами лица.
Подробности о состоянии Левона Оганезова — в материале «Радио 1».

Что стало с Левоном Оганезовым


Программа Малахова была посвящена памяти Ларисы Голубкиной, с которой Оганезов дружил и выступал долгие годы.
«Лариса была человеком, который всегда знал, что делать на сцене. Её понимание театра — это было что-то невероятное», — с теплотой вспоминал коллегу Оганезов.

Внимание публики приковали не только слова пианиста, а его внешность. Многие привыкли видеть Оганезова мужчиной в теле, с живой мимикой и заразительной улыбкой, однако на экране появился совсем другой человек. Сильно похудевший, с осунувшимся лицом и потухшим взглядом.

Левон Оганезов (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым)

Стоит отметить, что музыкант тяжело болен. В 2018 году он приходил на программу к Елене Малышевой «Жить здорово!», где откровенно рассказал о проблемах с поясницей. Через три года стало известно, что Левон тяжело перенес коронавирус. По словам пианиста, болезнь выбила его из колеи.

Жизнь Оганезова после ковида


После болезни Левон Саркисович ушел в тень, но не бросил музыку.

«Сижу на самоизоляции. Но так как артист я пока ещё действующий, занимаюсь на рояле, чтобы руки не были вялыми. Читаю с листа клавиры», — говорил музыкант.

Появление Оганезова из Нью-Йорке по видеосвязи не стало неожиданностью для тех, кто следил за его жизнью. Он и раньше бывал там на гастролях и в гостях у семьи. Ещё в 2017 году в интервью журналу «Афиша» он упоминал о планах сыграть концерты в Майами, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с певицей Светланой Портнянской.

Вскоре Оганезов окончательно переехал в Соединенные Штаты, где живут его дочери Мария и Дарья. Пианист рассказывал в одном из интервью, что Мария занимается организацией концертов и фестивалей, а Дарья преподает в университете. Внучки мэтра тоже тянутся к музыке.

Согласно информации СМИ, в Нью-Йорке композитор проходит лечение.

Юбилей Оганезова в декабре: будет ли праздник?


25 декабря 2025 года Левону Оганезову исполнится 85 лет. В настоящее время нет никаких новостей о грядущих концертах или торжествах, посвященных юбилею.

Ранее музыкант отмечал дни рождения с большим размахом. Например, к 75-летию Оганезов выступал с сольными концертами, а в 2020-м, несмотря на пандемию, выходил на связь с поклонниками.

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