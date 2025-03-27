«Любить или быть любимой?»: звезда «Дома-2» рассказала о новом ухажере

Марина Африкантова (Фото: Instagram*/marina_afrika)
Звезда телестройки «Дом-2» Марина Африкантова познакомилась с ухажером, с которым, по словам знаменитости, они похожи как две капли воды. Об этом она написала в социальных сетях.
«Если бы нужно было выбирать — любить или быть любимой? Я бы выбрала быть любимой и влюбилась бы в отношение мужчины ко мне», — заявила девушка.Она добавила, что мужчина работал и не пил, а рабочий созвон у него произошел аж в четыре утра. Африкантова подчеркнула, что испытывает «нереальные эмоции», однако не загадывает наперед. При этом она также рассказала, что мужчина приглашал ее во Вьетнам и даже купил билет, но затем улетел в Австралию для восстановления кредитки. Африкантовой, с ее слов, было грустно, но она переключилась на свои желания.
«И знаете что произошло? Ночью мне приходит сообщение: «Марина, я думаю, прилететь к тебе обратно в Таиланд». И он вернулся», — заключила Африкантова.Читайте также:
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Никита Кротов