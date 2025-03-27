Переехала в Грецию, дважды развелась и похудела на 30 килограмм: Полине Гагариной 38 лет, как живет певица

27 марта актрисе Светлане Рябовой исполняется 64 года. Зрители до сих пор с теплом вспоминают её героинь, а имя актрисы остаётся знаковым в истории российского кино. «Радио 1» расскажет, как сложилась жизнь и карьера Светланы Рябовой, почему она исчезла с экранов и чем занимается сейчас.