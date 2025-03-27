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Переехала в Грецию, дважды развелась и похудела на 30 килограмм: Полине Гагариной 38 лет, как живет певица

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

27 марта одной из самых узнаваемых певиц российской эстрады Полине Гагариной исполняется 38 лет. Уже почти два десятилетия она остаётся на вершине музыкального Олимпа, поражая зрителей своим мощным голосом, энергетикой и умением перевоплощаться. «Радио 1» расскажет, как складывалась её карьера и личная жизнь.

Детство и юность Полины Гагариной: между Грецией и Россией


Будущая певица родилась 27 марта 1987 года в Москве в семье врача Сергея Гагарина и танцовщицы Екатерины Мучкаевой. Когда девочке было всего четыре года, её мама получила приглашение на работу в Греции. Полина вместе с ней отправилась за границу, где провела три года. Именно в Греции она пошла в первый класс.

В 1993 году отец будущей звезды скончался. После его смерти бабушка Полины забрала ее в Саратов. Там девочка начала заниматься музыкой: поступила в музыкальную школу, играла на фортепиано и пела.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

Когда Полине исполнилось десять, умерла и бабушка. После этого мама вернулась в Россию, и они с Полиной обосновались в Москве.

Начало пути: от музыкального училища до «Фабрики звёзд»


После школы Полина выбрала творческий путь. Она поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Педагоги уже тогда отмечали её трудолюбие, сильный голос и целеустремлённость. Именно одна из преподавательниц подсказала Полине попробовать себя в новом телепроекте — «Фабрика звёзд».

В 2003 году Полина прошла кастинг и стала участницей второго сезона «Фабрики». Гагарина не просто приняла участие в программе, но и победила. Это стало её первым шагом к большой сцене.

Полина Гагарина и участие в конкурсе «Евровидение»


Среди главных хитов Гагариной — «Попроси у облаков», «Спектакль окончен», «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Колыбельная» и многие другие. По данным «Комсомольской правды», в 2023 году Гагарина заработала почти 215 миллионов рублей.

В 2015 Полина представляла Россию на «Евровидении» в Вене. По результатам голосования зрителей Гагарина заняла второе место. В том же году она стала наставником шоу «Голос». Это был новый этап: теперь она делилась опытом, вдохновляла, подталкивала других артистов к их вершинам.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

В интервью Полина признавалась, что всегда мечтала блистать на сцене, и именно вера в себя и неустанный труд помогли ей добиться успеха.

Актерская карьера Полины Гагаригой


Впрочем, музыкальными амбициями её творческая натура не ограничилась. Гагарина получила и актёрское образование — она окончила школу-студию МХАТ.

В 2024 году на экраны вышли два крупных проекта с её участием. В сериале «Красные линии» (18+), который стал предысторией к популярному проекту «Бывшие», Гагарина сыграла писательницу, мечтающую о славе и свободе от мужа-тирана.

Вторым проектом стала сказка «Летучий корабль» (6+), где Полина перевоплотилась в добрую волшебницу Леди Джейн. Артистка признавалась, что ей было особенно приятно сыграть персонажа, который поддерживает других, помогает преодолевать трудности и вселяет надежду.

Личная жизнь Полины Гагариной: два брака и материнство


Полина Гагарина была замужем дважды. Её первым мужем стал актёр Пётр Кислов. В этом браке у них родился сын Андрей, которому сейчас уже 16 лет. Союз продлился три года и завершился разводом в 2010 году.

Несмотря на расставание, Гагарина и Кислов сохранили тёплые отношения и вместе занимаются воспитанием сына. По словам Петра, причиной расставания стали молодость, вспыльчивость и постоянные ссоры, которые пара не хотела демонстрировать ребёнку.

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Второй супруг Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков. Их брак длился с 2014 по 2021 год. В 2017 году у пары родилась дочь по имени Мия. Позже Исхаков признался, что со временем между ними начали расходиться взгляды на жизнь. Кроме того, он чувствовал, что слишком растворился в Полине и её карьере.

Развод мог пройти без скандалов — долгое время никто и не подозревал, что супруги больше не живут вместе. Ни Гагарина, ни Исхаков не комментировали публично причины расставания. Однако после развода всплыли первые разногласия — Дмитрий запретил Полине вывозить дочь за границу. Его возмутило, что певица не предупредила его о планах на новогодние каникулы.

Особенно его разозлило присутствие в этих планах некоего «друга» Гагариной, которого он не хотел бы видеть рядом с дочерью.

«Во-вторых, и это очень важно: слухи ходят разные, и я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?» — возмутился Исхаков.

При этом общественность не поддержала Исхакова — ему напомнили, что когда-то он сам ездил в отпуск с сыном Полины от первого брака.

Полина Гагарина с детьми (фото: Instagram* / @gagara1987)

Как Гагарина похудела на 30 килограмм


Интересно, что после рождения каждого из детей Полина сильно набирала вес — около 30 килограммов. Она объясняла это «гормональным голодом» и постоянным желанием есть. Певица перепробовала много диет, но в итоге пришла к своему режиму — пропускать завтрак и начинать день с обеда.

Хотя Гагарина любит чипсы, бургеры и картошку фри, она старается компенсировать такие вольности строгим питанием в следующие дни. Каждый день она носит с собой контейнеры с едой, которые готовит специально нанятый повар.

Кроме того, Полина регулярно занимается спортом и ведёт активный образ жизни.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

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Светлана Рябова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

27 марта актрисе Светлане Рябовой исполняется 64 года. Зрители до сих пор с теплом вспоминают её героинь, а имя актрисы остаётся знаковым в истории российского кино. «Радио 1» расскажет, как сложилась жизнь и карьера Светланы Рябовой, почему она исчезла с экранов и чем занимается сейчас.

Светлана Рябова: детство и начало творческого пути


Светлана Рябова родилась 27 марта 1961 года в Минске — прямо в Международный день театра. Судьба, видимо, с самого начала всё решила за неё. Мама будущей актрисы играла в местном театре, так что творческая атмосфера царила в доме с детства. Первый спектакль Светлана увидела в 4 года — и с тех пор знала: сцена будет её жизнью.

После школы она поступила в Минский театральный институт, но уже через год преподаватели посоветовали развивать талант дальше — в Москве. Девушка с лёгкостью прошла конкурс сразу в два топовых вуза — Щукинское училище и Школу-студию МХАТ. Выбрала «Щуку».

Карьера Светланы Рябовой: от «Отцов и детей» до «Ты у меня одна»


После окончания вуза в 1981 году Рябову приняли в Театр Сатиры, где она служит по сей день. Её актёрская биография включает около 40 кинопроектов, из которых около 20 — с главными ролями. Первое появление на экране состоялось в 1983 году в драме «Отцы и дети», а уже в следующем году она блистала в «Особом подразделении» и «Расставании».

«Когда я оканчивала театральный, к нам пришел Александр Анатольевич Ширвиндт, чтобы отобрать для спектакля четырех девочек. Я оказалась в их числе. И он спросил, умеет ли кто-нибудь играть. Я подняла руку. И вот в начале спектакля открывается занавес, я сижу за роялем и играю менуэт Боккерини. Это был триумф, это было счастье», — вспоминала она.

Настоящую Всероссийскую славу Светлане Рябовой принесла главная роль в мелодраме «Ты у меня одна» (1993). Её героиня Аня Коливанова покорила сердца миллионов. Светлана сыграла сложный образ женщины, вернувшейся в родной город, чтобы вновь обрести любовь. Картина стала хитом, а Рябова — народной любимицей.

Светлана Рябова (фото: кадр из фильма «Ты у меня одна»)

Однако Светлана вспоминает, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при съемках этой мелодрамы. По её словам, самым сложным моментом был подбор одежды для её героини, так как Анна была состоятельной женщиной, а вот бюджет фильма был ограничен. В поисках решения этой проблемы актеры и съемочная группа принесли свою собственную одежду, чтобы создать более-менее подходящий образ. Однако возникла одна проблема — ни у кого не было шубы, поэтому её пришлось взять на прокат.

Почему Светлана Рябова исчезла с экранов


Несмотря на невероятную популярность в 90-е, в 2000-х актриса практически перестала сниматься. Это не связано с отсутствием предложений — просто Рябова сделала выбор в пользу театра. Она неоднократно говорила, что именно классические постановки приближают к истинному искусству.

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В кино она больше не играет, но по-прежнему выходит на сцену Театра Сатиры, оставаясь верной своему первому творческому дому.

Личная жизнь Светланы Рябовой: развод и двое детей


Светлана Рябова познакомилась со своим гражданским супругом, актером Андреем Барило, во время работы в театре, где они вместе играли в спектакле «Укрощение строптивой». На момент знакомства Светлане было 33 года, а Андрею — 21.

Многие пытались отговорить Светлану от отношений с молодым коллегой, считая его слишком молодым для серьезных отношений. Однако Светлана не стала никого слушать и очень скоро пара начала жить вместе. Вскоре у них родились две дочки — Александра и Екатерина.

Андрей Барило (фото: nstagram* / @andrey.barilo)

Конец 90-х стал переломным моментом для пары: денег не было, дети болели, а продукты были в ограниченном количестве. Андрей еще не был востребован в кино и работы было мало. Светлана, понимая всю ответственность за детей, не могла оставить их на няню, чтобы вернуться в кино, так как не была готова доверить своих дочерей чужим людям.

Семейные отношения начали разрушаться, молодые люди часто ссорились, поэтому в 2005 году пара приняла решение расстаться. Причины их разрыва до конца так и не стали известны, но ходят слухи, что Андрей и вовсе изменил Светлане.

Чем занимается Светлана Рябова сейчас?


Последний раз Рябова снималась в кино в 2013 году, когда вышел мини-сериал «Незабудки» с ее участием. Однако она продолжает активно работать в театре, участвуя в различных постановках.

Ее дочери пошли по ее стопам и стали актрисами. Старшая также увлекается живописью и устраивает выставки своих картин.

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«Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?»: В Сеть попало видео Петросяна с блондинкой
В Сети распространилось видео Евгения Петросяна с молодой блондинкой
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Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Сети появилось видео, на котором Евгений Петросян гладит по лицу неизвестную молодую блондинку в отсутствии своей супруги Татьяны Брухуновой.
На видео Петросян исполняет странное действие и гладит девушку по лицу, и «посылает ей код». При этом рядом с ним сидит Филипп Киркоров, а супруги и вовсе не видно.

Пользователи Сети предположили, что все происходило на похоронах Бедроса Киркорова.

«Что там делает Фил по правую руку от Петросяна? Поминают отца Филиппа или что там происходит? Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?» — написал один из комментаторов под видео.

Другие задались вопросом, где же «Таня-модница» находится в момент, когда Петросян «привораживает новую молодуху».

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