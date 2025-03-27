Переехала в Грецию, дважды развелась и похудела на 30 килограмм: Полине Гагариной 38 лет, как живет певица

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)
27 марта одной из самых узнаваемых певиц российской эстрады Полине Гагариной исполняется 38 лет. Уже почти два десятилетия она остаётся на вершине музыкального Олимпа, поражая зрителей своим мощным голосом, энергетикой и умением перевоплощаться. «Радио 1» расскажет, как складывалась её карьера и личная жизнь.
Детство и юность Полины Гагариной: между Грецией и Россией
Будущая певица родилась 27 марта 1987 года в Москве в семье врача Сергея Гагарина и танцовщицы Екатерины Мучкаевой. Когда девочке было всего четыре года, её мама получила приглашение на работу в Греции. Полина вместе с ней отправилась за границу, где провела три года. Именно в Греции она пошла в первый класс.
В 1993 году отец будущей звезды скончался. После его смерти бабушка Полины забрала ее в Саратов. Там девочка начала заниматься музыкой: поступила в музыкальную школу, играла на фортепиано и пела.
Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)
Когда Полине исполнилось десять, умерла и бабушка. После этого мама вернулась в Россию, и они с Полиной обосновались в Москве.
Начало пути: от музыкального училища до «Фабрики звёзд»
После школы Полина выбрала творческий путь. Она поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Педагоги уже тогда отмечали её трудолюбие, сильный голос и целеустремлённость. Именно одна из преподавательниц подсказала Полине попробовать себя в новом телепроекте — «Фабрика звёзд».
В 2003 году Полина прошла кастинг и стала участницей второго сезона «Фабрики». Гагарина не просто приняла участие в программе, но и победила. Это стало её первым шагом к большой сцене.
Полина Гагарина и участие в конкурсе «Евровидение»
Среди главных хитов Гагариной — «Попроси у облаков», «Спектакль окончен», «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Колыбельная» и многие другие. По данным «Комсомольской правды», в 2023 году Гагарина заработала почти 215 миллионов рублей.
В 2015 Полина представляла Россию на «Евровидении» в Вене. По результатам голосования зрителей Гагарина заняла второе место. В том же году она стала наставником шоу «Голос». Это был новый этап: теперь она делилась опытом, вдохновляла, подталкивала других артистов к их вершинам.
Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)
В интервью Полина признавалась, что всегда мечтала блистать на сцене, и именно вера в себя и неустанный труд помогли ей добиться успеха.
Актерская карьера Полины Гагаригой
Впрочем, музыкальными амбициями её творческая натура не ограничилась. Гагарина получила и актёрское образование — она окончила школу-студию МХАТ.
В 2024 году на экраны вышли два крупных проекта с её участием. В сериале «Красные линии» (18+), который стал предысторией к популярному проекту «Бывшие», Гагарина сыграла писательницу, мечтающую о славе и свободе от мужа-тирана.
Вторым проектом стала сказка «Летучий корабль» (6+), где Полина перевоплотилась в добрую волшебницу Леди Джейн. Артистка признавалась, что ей было особенно приятно сыграть персонажа, который поддерживает других, помогает преодолевать трудности и вселяет надежду.
Личная жизнь Полины Гагариной: два брака и материнство
Полина Гагарина была замужем дважды. Её первым мужем стал актёр Пётр Кислов. В этом браке у них родился сын Андрей, которому сейчас уже 16 лет. Союз продлился три года и завершился разводом в 2010 году.
Несмотря на расставание, Гагарина и Кислов сохранили тёплые отношения и вместе занимаются воспитанием сына. По словам Петра, причиной расставания стали молодость, вспыльчивость и постоянные ссоры, которые пара не хотела демонстрировать ребёнку.
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Второй супруг Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков. Их брак длился с 2014 по 2021 год. В 2017 году у пары родилась дочь по имени Мия. Позже Исхаков признался, что со временем между ними начали расходиться взгляды на жизнь. Кроме того, он чувствовал, что слишком растворился в Полине и её карьере.
Развод мог пройти без скандалов — долгое время никто и не подозревал, что супруги больше не живут вместе. Ни Гагарина, ни Исхаков не комментировали публично причины расставания. Однако после развода всплыли первые разногласия — Дмитрий запретил Полине вывозить дочь за границу. Его возмутило, что певица не предупредила его о планах на новогодние каникулы.
Особенно его разозлило присутствие в этих планах некоего «друга» Гагариной, которого он не хотел бы видеть рядом с дочерью.
«Во-вторых, и это очень важно: слухи ходят разные, и я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?» — возмутился Исхаков.
При этом общественность не поддержала Исхакова — ему напомнили, что когда-то он сам ездил в отпуск с сыном Полины от первого брака.
Полина Гагарина с детьми (фото: Instagram* / @gagara1987)
Как Гагарина похудела на 30 килограмм
Интересно, что после рождения каждого из детей Полина сильно набирала вес — около 30 килограммов. Она объясняла это «гормональным голодом» и постоянным желанием есть. Певица перепробовала много диет, но в итоге пришла к своему режиму — пропускать завтрак и начинать день с обеда.
Хотя Гагарина любит чипсы, бургеры и картошку фри, она старается компенсировать такие вольности строгим питанием в следующие дни. Каждый день она носит с собой контейнеры с едой, которые готовит специально нанятый повар.
Кроме того, Полина регулярно занимается спортом и ведёт активный образ жизни.
Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)
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