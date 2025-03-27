«Я сидела в эфире голая»: Яна Поплавская вспомнила курьезный случай на съемках

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Яна Поплавская вспомнила один из самых курьезных моментов своей карьеры, передает «Жизнь». Во время съемок программы «Времечко» костюм телеведущей буквально развалился в прямом эфире, оставив ее перед камерами без верхней одежды.
«Это был настоящий кошмар. Мне выдали красивый шёлковый костюм напрокат, но топ оказался слишком большой. В последний момент режиссер уговорил меня снять лифчик, пообещав, что под пиджаком ничего не видно», — пояснила актриса.
По ее словам, во время эфира пуговица пиджака оторвалась, топ сполз, и ведущая осталась с обнаженной грудью перед камерами. Поплавская утверждает, что она продолжила читать текст, словно ничего не случилось. В это время коллеги смеялись над ней, что оскорбило артистку.
После этого эфира Яна долго не могла успокоиться.
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