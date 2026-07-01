«Любить мужа — это труд»: Протеже Киркорова рассекретила мечту о семье

01 июля 2026, 20:20

Певица Margo заявила о желании заключить гостевой брак вместо традиционного

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Маргарита Овсянникова, более известная под сценическим псевдонимом Margo, откровенно поговорила о личной жизни в своём блоге. Артистка призналась подписчикам, что мечтает о свадьбе и хочет создать контент в свадебном платье.





Маргарита отметила, что ей очень нравится вальс Мендельсона. Однако певица не готова к традиционному браку. Она предпочла бы встречаться с мужем только в формате свиданий.

«Я кайфую от того, что живу со своим сыном. Я так устаю на работе. И я понимаю, какой это большой труд — у женщин, которые приходят домой, а там у них начинается ещё одна работа — любить своего мужа. Поэтому мне безумно нравится такая идея, как гостевой брак, когда мужчина и женщина встречаются только на свиданиях», — поделилась мыслями знаменитость.