«Человек мира»: SHAMAN раскрыл, как Дробыш тормозил его патриотические хиты

01 июля 2026, 19:12

Певец SHAMAN заявил, что Дробыш отговаривал его от выпуска патриотических песен

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал на пресс-конференции в центре «Россия сегодня», что продюсер Виктор Дробыш ранее отговаривал его от выпуска патриотических песен.





Дронов подчеркнул, что Виктор Яковлевич не был его продюсером, они только советовались. По словам артиста, Дробыш не рекомендовал ему уходить в «патриотику», когда появилась песня «Встанем», а затем долго откладывал релиз трека «Я русский».



После серьёзного разговора продюсер предоставил Ярославу право самому решать, когда представлять песню публике. При этом исполнитель отметил, что Дробыш сначала поддержал его постом в соцсетях, но позже удалил его.

«Виктор — человек мира. Он ищет вдохновение в путешествиях, например. Мне кажется, Россия не вдохновляет его. Зато у него прекрасно получается ходить на передачи и говорить нелепости в мой адрес и в адрес моих коллег», — высказался певец.