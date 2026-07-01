«Можно было написать»: SHAMAN отказался принимать публичную критику от Фадеева

01 июля 2026, 18:42

Певец SHAMAN заявил о неприятии публичной критики со стороны продюсера Фадеева

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) высказал недовольство на пресс-конференции в центре «Россия сегодня» из-за критики со стороны продюсера Максима Фадеева в соцсетях.





Напомним, что в сентябре 2025 года Фадеев резко обозвал номер артиста на «Интервидении» — «первый блин комом». Дронов заявил, что продюсер не располагал полной информацией и не посещал репетиции.

«Можно было написать короткое сообщение в день финала: «Ярослав, держись, мы держим кулачки». Или после выступления позвонить и спросить: «Как всё прошло? Что там было с номером?». На это времени он не нашёл», — заявил певец.

«Для того чтобы написать гневный пост с критикой, он нашёл время. Поэтому, простите, но его критику я на свой счёт принять никак не могу», — пояснил SHAMAN.