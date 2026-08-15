«Приплыли»: 43-летнему Сергею Лазареву пришло уведомление о пенсии

15 августа 2026, 18:11

Сергей Лазарев отреагировал на неожиданное напоминание о приближающейся старости

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Сергею Лазареву, которому сейчас 43 года, неожиданно напомнили о пенсии. Артист рассказал в личном блоге, что во время отдыха с детьми получил на телефон сообщение с предложением воспользоваться сервисом для расчёта будущих пенсионных выплат.





Уведомление выглядело как обычная информационная рассылка от банка или портала «Госуслуги». В сообщении Лазареву предложили бесплатно рассчитать размер будущей пенсии, узнать предполагаемые выплаты и проверить информацию о пенсионных накоплениях.



Певец явно не ожидал увидеть подобное предложение и решил поделиться им с подписчиками. Лазарев воспринял уведомление с юмором, отметив, что ещё недавно его воспринимали как молодого артиста, а теперь уже предлагают задуматься о пенсии.





«Приплыли, спасибо. Намекнули, что уже не шестнадцать. Дед Сергей», — иронично написал Лазарев.