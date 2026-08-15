«Приплыли»: 43-летнему Сергею Лазареву пришло уведомление о пенсии
Сергею Лазареву, которому сейчас 43 года, неожиданно напомнили о пенсии. Артист рассказал в личном блоге, что во время отдыха с детьми получил на телефон сообщение с предложением воспользоваться сервисом для расчёта будущих пенсионных выплат.
Уведомление выглядело как обычная информационная рассылка от банка или портала «Госуслуги». В сообщении Лазареву предложили бесплатно рассчитать размер будущей пенсии, узнать предполагаемые выплаты и проверить информацию о пенсионных накоплениях.
Певец явно не ожидал увидеть подобное предложение и решил поделиться им с подписчиками. Лазарев воспринял уведомление с юмором, отметив, что ещё недавно его воспринимали как молодого артиста, а теперь уже предлагают задуматься о пенсии.
«Приплыли, спасибо. Намекнули, что уже не шестнадцать. Дед Сергей», — иронично написал Лазарев.Сейчас артист проводит отпуск вместе со своими детьми — 11-летним Никитой и 7-летней Аней. Несмотря на неожиданное пенсионное напоминание, Лазарев продолжает активно работать и выступать. Недавно певец также рассказывал о своих детях и отмечал, что они с каждым годом всё больше удивляют его своими талантами и творческими способностями.