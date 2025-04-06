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Экс-супруга до последнего оставалась с ним: история отношений Паши Техника с бывшей женой и эскортницей

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Смерть Паши Техника стала шоком не только для близких, но и для фанатов. Несмотря на его пагубные привычки, рэпера любили и уважали, а кто-то даже считал его легендой. Перед кончиной с музыкантом была его экс-супруга Ева Карицкая, а последняя избранница Кристина Лекси ни разу не проведала Техника в больнице. Полную историю отношений Павла с его спутницами читайте в этом материале.
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История любви с Евой Карицкой


Ева познакомилась с Техником в возрасте 18 лет. Роман начинался с банальной переписки, но уже после года отношений пара расписалась. Паша и Карицкая являлись супругами с 2014 года. По признанию самой Евы, она вместе с Техником употребляла наркотики, но смогла отказаться от пагубной привычки. Музыкант не последовал примеру жены и продолжил сидеть на веществах. Все привело к тому, что с 2017 года Паша регулярно изменял Еве.

В 2019 году у пары родился сын Иван. Как пишет MSK1.RU, Беременность была тяжелой, так как во время нее у Карицкой нашли сахарный диабет. Несмотря на это, роды прошли успешно, а после Техник помогал в уходе за ребенком.

Ева Карицкая (Фото: Телеграм/evakaritskaua)

В 2021 году Ева объявила о расставании с Павлом, но развод был оформлен только спустя два года. Экс-супруги периодически встречались и Карицкая продолжала помогать Технику в борьбе с его наркозависимостью. К тому же между парой начались судебные разбирательства по выплате алиментов.

Отношения с эскортницей Кристиной Лекси


Кристина появилась в жизни Павла в начале этого года. Без стеснения Лекси рассказывала о своей работе подписчикам, а также делилась сделанными пластическими операциями. Также Кристина рассказывала о прочитанных книгах по психологии.

«Я могу подарить удовольствие, но не могу заставить себя полюбить за деньги», — писала Лекси в своем telegram-канале.

Техник начал появляться на публике вместе с Кристиной в феврале, а уже в марте Паша выкладывал фото с девушкой.

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Что предшествовало смерти рэпера и дальнейшие события


На тусовке 24 марта Техник употребил неизвестный наркотик, после которой ему стало плохо. Скорую не вызывали около трех дней, а девушки на вечеринке пытались вылечить Павла сами. По признанию одной из участниц Сабины, Кристина сама являлась инициатором этого, так как боялась приезда полицейских в бордель, где и была тусовка.

Когда музыканту стало совсем плохо, его все-таки доставили в больницу. Туда к нему приехала бывшая супруга Ева, которая до последнего пыталась спасти Пашу. Когда она сообщила о смерти Техника, Кристина якобы удалила с ним переписку.

Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля. Близкие рэпера привезли в Тайланд врача из России, перевезли его в более современный госпиталь и начали сбор средств на лечение. По итогу Технику стало хуже и он скончался.

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«Почистили весь его телефон»: шокирующие подробности смерти Паши Техника
Блогер Анна Данилова рассказала, что Пашу Техника сгубило окружение
05 апреля 2025, 22:22

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

В смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) виновато «неправильное окружение», заявила в беседе с порталом E1.RU блогер из Екатеринбурга Анна Данилова, известная, как уральская Барби.
По ее словам, Ивлев дал концерт в Питере 16 марта, а затем вылетел в Таиланд, где встретился с неким приятелем Эдуардом. Последний, со слов Даниловой, распространяет наркотики на Пхукете.

«Человека сгубило неправильное окружение. Они вместо каких-то нормальных, так скажем, спецэффектов, накачали его кетамином. Это всё произошло в квартире. Они испугались и два дня не вызывали скорую. Зато почистили весь его телефон, все чаты. Понятно, что они просто испугались, что у них будут проблемы с законом», — рассказала уральская Барби.
Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая тоже уверена, что скорая была вызвана слишком поздно — через четыре дня, когда артисту стало плохо. Паша Техник скончался в результате септического шока накануне, 4 апреля.

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#паша техник
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«Очень похож на отца»: молодая жена Петросяна восхитилась архивными кадрами с ним
Брухунова восхитилась архивными кадрами с молодым Евгением Петросяном
05 апреля 2025, 21:22

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову восхитили архивные кадры с ним. Женщина выложила видеоряд, прикрепив к нему песню. Юзеры поинтересовались в комментариях, какого года выложенные кадры.
«Сентябрь 1962 года», — подписала Брухунова.

Аудитория сразу отметила сходство молодого Евгения Вагановича и его сына Вагана.

«Вот сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича», «Ваган очень похож на отца», — написали пользователи.
Разница в возрасте между Брухуновой и Петросяном 44 года. При этом она не мешает развитию отношений пары. Ранее стали известны особенности интима супругов. Подробности в беседе с «Радио 1» раскрыла сексолог Юлия Варра.

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«Себя больше в обиду не дам»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила об угрозах
Эскортница Кристина Лекси заявила, что не даст себя в обиду
05 апреля 2025, 21:00

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Эскортница Кристина Лекси, она же последняя возлюбленная умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), заявляла о себе, как о нимфоманке. При этом она признавалась артисту в любви уже после его смерти.
«Люблю тебя, Паш. Надеюсь, ты чувствуешь и видишь там», — заявляла девушка.
Теперь она заявила, что может за себя постоять, ведь Лекси, по ее словам, терпела хейт и оскорбления только ради рэпера. Между тем некоторые друзья артиста, а также его экс-супруга Ева Карицкая винят Кристину в произошедшем.

«Знаю, как Паша не любит ссоры, интриги. Люблю и уважаю его, но себя больше в обиду не дам. Думала, придет в себя и сам расскажет. Но получилось так, как получилось», — добавила она.
Паши Техника не стало накануне вечером, 4 апреля. Ему диагностировали полиорганную недостаточность и пневмонию.

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«Есть деньги, но мало»: что оставил своему сыну в наследство умерший Паша Техник
Умерший Паша Техник оставил своему сыну в наследство квартиру
05 апреля 2025, 19:43

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)

Умерший рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) оставил своему сыну в наследство четырехкомнатную квартиру. Об этом артист рассказывал в одном из своих интервью чуть больше года назад.
«Квартиру купил, но это больше жена довольна. Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет. Это же все не мне, а малому», — делился Павел.
Вместе с тем он упоминал, что денег всегда не хватает, хоть он и жил на широкую ногу, учитывая наркозависимость и частые срывы.

«Я просто просыпаюсь и иду с собакой, гуляю с ребенком, и у меня при этом есть деньги, но их всегда мало», — говорил рэп-исполнитель.

Кроме того, Паша Техник заявлял, что владеет недвижимостью в Некрасовке и Перово, записанной на него, однако стоимость и площадь объектов неизвестны. Паша Техник умер в Таиланде накануне вечером, 4 апреля. У артиста была пневмония с полиорганной недостаточностью.

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«Самый необычный смолток»: беременная Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае
Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае
05 апреля 2025, 19:25

Ида Галич (Фото: Instagram*/galichida)

Беременная певица Ида Галич показала в Дубае свой живот борцу UFC Конору Макгрегору. Она опубликовала запись в соцсетях, назвав беседу необычной.
«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится Львом, а я Телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток (короткая беседа) в моей жизни. Но если я всё правильно поняла», — отметила телеведущая.
Фото: Instagram*/galichida

Ида Галич во время беременности следит за фигурой, занимается спортом и набирается сил перед рождением ребенка. Сейчас уже известно, что родится девочка. Молодая мама сыграет свадьбу с бизнесменом Олегом Ледвичем уже после родов. Пара стала встречаться пару лет назад.

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