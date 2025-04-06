Экс-супруга до последнего оставалась с ним: история отношений Паши Техника с бывшей женой и эскортницей

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Смерть Паши Техника стала шоком не только для близких, но и для фанатов. Несмотря на его пагубные привычки, рэпера любили и уважали, а кто-то даже считал его легендой. Перед кончиной с музыкантом была его экс-супруга Ева Карицкая, а последняя избранница Кристина Лекси ни разу не проведала Техника в больнице. Полную историю отношений Павла с его спутницами читайте в этом материале.
«Есть деньги, но мало»: что оставил своему сыну в наследство умерший Паша Техник
История любви с Евой Карицкой
Ева познакомилась с Техником в возрасте 18 лет. Роман начинался с банальной переписки, но уже после года отношений пара расписалась. Паша и Карицкая являлись супругами с 2014 года. По признанию самой Евы, она вместе с Техником употребляла наркотики, но смогла отказаться от пагубной привычки. Музыкант не последовал примеру жены и продолжил сидеть на веществах. Все привело к тому, что с 2017 года Паша регулярно изменял Еве.
В 2019 году у пары родился сын Иван. Как пишет MSK1.RU, Беременность была тяжелой, так как во время нее у Карицкой нашли сахарный диабет. Несмотря на это, роды прошли успешно, а после Техник помогал в уходе за ребенком.
Ева Карицкая (Фото: Телеграм/evakaritskaua)
В 2021 году Ева объявила о расставании с Павлом, но развод был оформлен только спустя два года. Экс-супруги периодически встречались и Карицкая продолжала помогать Технику в борьбе с его наркозависимостью. К тому же между парой начались судебные разбирательства по выплате алиментов.
Отношения с эскортницей Кристиной Лекси
Кристина появилась в жизни Павла в начале этого года. Без стеснения Лекси рассказывала о своей работе подписчикам, а также делилась сделанными пластическими операциями. Также Кристина рассказывала о прочитанных книгах по психологии.
«Я могу подарить удовольствие, но не могу заставить себя полюбить за деньги», — писала Лекси в своем telegram-канале.
Техник начал появляться на публике вместе с Кристиной в феврале, а уже в марте Паша выкладывал фото с девушкой.
«Себя больше в обиду не дам»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила об угрозах
Что предшествовало смерти рэпера и дальнейшие события
На тусовке 24 марта Техник употребил неизвестный наркотик, после которой ему стало плохо. Скорую не вызывали около трех дней, а девушки на вечеринке пытались вылечить Павла сами. По признанию одной из участниц Сабины, Кристина сама являлась инициатором этого, так как боялась приезда полицейских в бордель, где и была тусовка.
Когда музыканту стало совсем плохо, его все-таки доставили в больницу. Туда к нему приехала бывшая супруга Ева, которая до последнего пыталась спасти Пашу. Когда она сообщила о смерти Техника, Кристина якобы удалила с ним переписку.
Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля. Близкие рэпера привезли в Тайланд врача из России, перевезли его в более современный госпиталь и начали сбор средств на лечение. По итогу Технику стало хуже и он скончался.
Читайте также:
Паша Техник на последнем концерте в России признался в любви эскортнице Кристине и послал бывшую жену
«Почистили весь его телефон»: шокирующие подробности смерти Паши Техника
Билеты на концерт умершего рэпера Паши Техника продаются в Тюмени
Иван Мусатов