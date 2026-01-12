Стала известна дата принудительного выселения Долиной
SHOT: Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января
Певицу Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Представители предпринимательницы Полины Лурье подали соответствующее заявление в ФССП. Если артистка до конца этого срока не вернется в Москву и не передаст ключи лично, приставы без извещения вскроют жилье и проведут выселение.
«В начале следующей недели приставы могут начать процедуру принудительного выселения Долиной из квартиры», — говорится в публикации.При этом ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи до 20 января, так как отдыхает за границей вместе с дочерью и внучкой.