Стала известна дата принудительного выселения Долиной

12 января 2026, 15:23

SHOT: Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певицу Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Представители предпринимательницы Полины Лурье подали соответствующее заявление в ФССП. Если артистка до конца этого срока не вернется в Москву и не передаст ключи лично, приставы без извещения вскроют жилье и проведут выселение.

«В начале следующей недели приставы могут начать процедуру принудительного выселения Долиной из квартиры», — говорится в публикации.